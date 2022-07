Przedstawiony świat to największa zaleta Stray. Dystopijnych przyszłości jest w grach na pęczki, ale ten w kociej produkcji zachwyca klimatem, spójnością oraz przywiązaniem do detali. Przemierzanie uliczek upadłej aglomeracji to wielka przyjemność. Konkretne obszary opowiadają własne historie przy pomocy wystroju oraz ozdobników. Do tego są pełne sekretów i skarbów do znalezienia. Im więcej czasu spędzasz w martwym mieście, tym częściej i z większą ciekawością myślisz o tym, co jest za jego murami.