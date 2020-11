Uruchamiamy grę z PlayStation 4 na PlayStation 5. To łatwe, pokazujemy proces krok po kroku

PlayStation 5 uruchamia niemal wszystkie gry z PlayStation 4 w trybie wstecznej kompatybilności - to wiemy już od kilku miesięcy. Jak wygląda jednak ten proces w praktyce? Pokazujemy to wam krok po kroku, zapraszając na wycieczkę po systemie operacyjnym najnowszej konsoli Sony.

Dzięki podobnej architekturze konsol PlayStation 5 oraz PlayStation 4, nowa platforma Sony uruchamia niemal wszystkie tytuły z PS4 w trybie wstecznej kompatybilności. Kolekcja gier dla PlayStation 4 jest ściśle wszyta w oprogramowanie PlayStation 5, co widać w systemowych zakładkach biblioteki, stanów zapisu, pamięci masowej czy w końcu sklepu PS Store. Poniżej możecie zobaczyć, jak uruchamiać cyfrowe gry z PS4 na PS5, wspólnie z nami przechodząc ten łatwy proces kok po kroku.

1. Zaczynamy od menu głównego. Tutaj znajduje się ikona Biblioteka Gier.

Po jej wyborze możemy zobaczyć WSZYSTKIE tytuły dla platform PS4 oraz PS5 jakie posiadamy. Znajdują się tutaj zarówno kupione gry cyfrowe, jak również gry z PS Plus oraz gry na płytach, z których korzystaliśmy. Przy grach na płytach widnieje ikona kłódki. Oznacza to, że do ich uruchomienia potrzebujemy krążka z PS4.

2. Biblioteka Gier pozwala sortować i dzielić tytuły.

Od momentu kupna PlayStation 4 przypisałem do swojego konta ponad 500 gier wideo (!). Na szczęście mogę dosyć wygodnie nawigować w tej kolekcji, korzystając z podziału na: wszystko, zainstalowane oraz PS Plus. Do tego mogę sortować kolekcję w oparciu o platformę (PS4 lub PS5), źródło (PS Store, PS Plus, PS Now) lub czas dodania/tytuł

3. Po wybraniu konkretnej gry wyświetla się karta tytułu.

Z jej poziomu możemy podejrzeć liczbę zdobytych trofeów, wyświetlić produkt w PS Store lub pobrać ją do pamięci konsoli. Wybieramy tę ostatnią opcję.

4. Po rozpoczęciu pobierania tytuł trafia do sekcji Pobieranie/Przesyłanie

Nie musimy do niej wchodzić, aby podejrzeć, jak wielki jest plik instalowanej gry oraz dowiedzieć się na temat szacowanego czasu pobierania. Wystarczy wcisnąć przycisk home na kontrolerze DualSense, a następnie przejść do poziomej belki skrótów w dole ekranu. Tam możemy podejrzeć pobierany aktualnie tytuł. Z poziomu skrótu możemy również anulować pobieranie

5. Rozwinięcie sekcji Pobieranie/Przesyłanie odkrywa zmianę względem PS4.

To właśnie w tej zakładce będziemy widzieć wszystkie pobierane aktualnie gry, dodatki oraz aktualizacje. Co ciekawe, konsola PlayStation 5 umożliwia pobieranie WYŁĄCZNIE JEDNEJ gry w danym momencie. Ciekawe o tyle, że starsze PlayStation 4 potrafiło pobierać trzy tytuły jednocześnie. Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, aby przesunąć interesującą nas grę na przód kolejki do pobierania.

6. Pobierana gra trafia do głównego menu PlayStation 5.

Oznaczenie zaraz przy tytule programu od razu pozwala stwierdzić, czy mamy do czynienia z grą na PS4 lub PS5. Wizualni puryści docenią, że każda gra ze starszej konsoli prezentuje się świetnie w nowym menu PS5. Pod względem jakości prezentacji, nie ma żadnej różnicy między tytułami na starszą i nowszą platformę do gier

7. Przed uruchomieniem gry warto zajrzeć do zakładki stanów zapisu.

Sony zdecydowało się na podział zapisów na te dla PS4 oraz PS5. To dobre rozwiązanie, zwiększające czytelność i klarujące odmienne wersje gier. Każdy zapis z PS4 możemy pobrać do pamięci PS5. Niezależnie, czy znajduje się on w chmurze PS5, na nośniku USB lub nawet na dysku leżącej obok konsoli PS4.

8. Nie pozostaje nam nic innego, jak uruchomić grę z PS4 na PS5.

Remake trylogii Spyro jest tak samo magiczny jak na konsoli PlayStation 4. Jeśli ktoś pamięta tę serię gier platformowych jeszcze z czasów PSX-a, koniecznie musi w nią zagrać. Niezależnie od tego, ile ma teraz lat. Spyro jest jak animacje Disneya - zawsze cieszy, zawsze wciąga i zawsze powoduje uśmiech na twarzy.

9. Jeśli podłączycie zewnętrzny dysk, właśnie tam trafią gry z PS4.

Do swojego PlayStation 5 podłączyłem dysk HDD WD_Black, który wcześniej służył jako pojemnościowe wsparcie konsoli PS4 Pro. Po tym zdarzeniu PS5 automatycznie pobiera wszystkie gry ze starszej konsoli na wolniejszy nośnik, pozostawiając miejsce na SSD dla nowszych gier z PS5. Nic jednak nie stoi na przeszkodzie, aby ręcznie przenieść grę z jednego dysku na drugi i z powrotem.

Jak widzicie, pobieranie i uruchamianie gier z PS4 na PS5 jest bajecznie proste. Sony wykonało wiele pracy, aby zunifikować obie kolekcje, jednocześnie zachowując sensowny podział tam, gdzie jest on z korzyścią dla użytkownika (wybór dysku). Tak łatwa procedura uruchamiania gier z PS4 na PS5 to dobra wiadomość dla każdego, kto zbudował swoją kolekcję w poprzedniej generacji i nie zamierza się z nią rozstawać.