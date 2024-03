Cyberpunk 2077 za darmo. Wielkanoc spędzisz w Night City

Wersja próbna Cyberpunk 2077 wystartuje już w ten czwartek, 28 marca o godzinie 16:00 i będzie dostępna aż do poniedziałku 1 kwietnia do godziny 8:59. Mamy zatem 5 dni na ogranie produkcji CD Projekt Red, ale niestety nie będzie opcji grania cały czas. Mimo że Cyberpunk 2077 do krótkich gier nie należy, mogłyby znaleźć się osoby, które w te 5 dni ukończą całą fabułę.