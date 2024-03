Przeglądarka Microsoftu z nową przydatną funkcją. Twój komputer odetchnie z ulgą

Obecnie funkcja jednak nie jest dostępna w oficjalnym wydaniu przeglądarki Microsoft Edge, a testowej wersji z Edge Canary w programie Insider. Rozwiązanie powinno jednak zostać wprowadzone w niedalekiej przyszłości do waszych przeglądarek – najpewniej to kwestia kilku kolejnych tygodni. To jednak nie jest jedyna nowość, jaką wprowadza nowa wersja oprogramowania: do przeglądarki ma trafić również opcja "widok gry", która ma wyświetlać poradniki i wskazówki dot. wspieranych produkcji.