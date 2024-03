Ta funkcja zniknęła ze smartfonów Samsunga. Teraz przywrócisz ją jednym kliknięciem

Funkcja "od ostatniego ładowania" była dostępna aż do ostatnich wydań nakładki One UI 5 na Androidzie 13. Opcja dla wielu była naprawdę przydatna, ponieważ wskazywała statystyki zużycia baterii w ciągu ostatnich 24 godzin, co pozwalało użytkownikom dowiedzieć się, ile wynosi czas na ekranie od ostatniego ładowania telefonu. Nowy wskaźnik okazał się mniej funkcjonalny – pokazywał zużycie akumulatora niezależnie od ładowania, co nie dawało miarodajnych wyników, jeśli chodzi o czas pracy na ekranie (SoT).