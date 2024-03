Możesz odinstalować Tłumacza Google. Teraz wystarczy, że raz dotkniesz ekranu

Galaxy AI to technologia dostępna w smartfonach Samsung Galaxy S24 (ale wkrótce i starszych), która za sprawą sztucznej inteligencji usprawnia działania niektórych funkcji. Inne są całkowitą nowością, która mogła powstała dzięki wprowadzeniu do urządzeń Samsunga generatywnej AI Google.



Jedną z nowości, którą użytkownicy otrzymali w ramach Galaxy AI jest funkcja Zakreśl kółkiem, aby wyszukać. Już teraz pozwala ona na zapytanie sztucznej inteligencji o dowolny fragment tekstu czy obrazu. Jednak wkrótce Zakreśl kółkiem nauczy się nowej sztuczki, dzięki której aplikacje do tłumaczenia staną się zbędne.