Naładuj swojego Samsunga. Przed świętami dostaniesz ważną aktualizację

Dwa tygodnie temu Samsung oficjalnie poinformował, że aktualizacja do One UI 6.1 zostanie wydana pod koniec marca, pozostawiając okienko spekulacji co do dnia. Natomiast w zeszłym tygodniu na koreańskim forum społeczności Samsung, pracownicy koncernu przekazali informacje, że użytkownicy Samsungów Galaxy S23 mogą spodziewać się aktualizacji do One UI 6.1 28 marca. Informacja ta pokrywała się z doniesieniami płynącymi z Wietnamu, gdzie regionalny oddział Samsung również przekazał, że aktualizacja zostanie udostępniona 28 marca.