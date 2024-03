Samsung się wygadał. Galaxy Ring tuż-tuż

Do tej pory inteligentne pierścienie były niszą rynkową, zdominowaną przez kilku mało znanych producentów oferujących swoje produkty garstce entuzjastów. Teraz sytuacja ulega zmianie, bo na rynek wkracza Samsung ze swoim Galaxy Ringiem, a wkrótce prawdopodobnie dołączy do niego Apple. To dobra wiadomość dla wszystkich, którzy czekali na inteligentny pierścień od dużego gracza – Galaxy Ring zadebiutuje już wkrótce.