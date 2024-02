Xiaomi 14 to wielkie możliwości w zgrabnym rozmiarze. Czuć premium

Nic nie stoi jednak na przeszkodzie, by sobie nie zaprzątać tym głowy i używać ustawień standardowych. W chwili, gdy instalujemy aplikację, taką jak np. Mi Fitness do obsługi smartwatchy tej marki, telefon sam zasugeruje, by przyznać jej niezbędne dodatkowe uprawnienia. Nadal to jednak do użytkownika należy decyzja, czy się na to zgodzi, a podobnie jak wygląda to w przypadku dostępu do prywatnych danych takich jak SMS- czy powiadomienia.