Strach dobrze się sprzedaje. Biedronka wprowadza do oferty plecak militarny

Niestety emocjami bardzo łatwo dziś sterować i manipulować. Mój redakcyjny kolega Rafał Gdak sugeruje, by nie bulwersować się na to, co widzimy w mediach społecznościowych. Wydaje mi się, że warto dopisać do tego jeszcze jedną radę: nie bać się. Na chłodno analizować, nie poddawać się emocjom, nie wierzyć w przedstawione czarne scenariusze. Jest to niezwykle trudne – nawet trudniejsze niż niebulwersowanie się – ale właśnie dlatego niezbędne.