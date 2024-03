Tak miliarderzy szykują się na najgorsze. Ich prywatne twierdze kosztują miliardy

Za sprawą sąsiedztwa i ścisłej ochrony Indian Creek jest wyjątkowym prywatnym osiedlem, ale światowy trend jest inny. Owszem, mieszkańcy wysepki pewnie nie muszą martwić się, że ktoś włamie się do posiadłości, lecz niektórym coraz bardziej marzy się zdecydowanie głębsze zabezpieczenie na wypadek… cóż, pewnie miliarderzy wolą pukać w niemalowane i nie mówić głośno, by nie wywołać wilka z lasu, ale wiemy, jak świat jest urządzony i widmo czego nad nami wisi. Teoretycznie to nic nowego, bo plotki o tym, że np. w każdym domu Billa Gatesa są zaawansowane schrony krążą od lat, lecz teraz można odnieść wrażenie, że obsesja bezpieczeństwa weszła na zdecydowanie większy poziom.