Nadchodzi ważna nowość w świecie smartfonów. To mała, ale wielka zmiana

Zasada jest taka, że im niższa cyferka, to tym wcześniej szkło zostało zaprojektowane. Gorilla Glass 5 z 2016 roku początkowo oferowany w najdroższych telefonach typu Samsung Galaxy S8, dziś trafia do smartfonów za 1000-1500 zł – m.in. Nothing Phone 2a. Tyle że "piątka" była projektowana z myślą o dużo lżejszych i mniejszych smartfonach z ekranami o przekątnej ok. 5,5" – dzisiaj mamy przecież nawet 6,7-calowe propozycje o dużo większej wadze – nie ok. 150 g, a bliżej 200 g.