Samsung żegna się z tymi średniakami. Jeżeli masz jednego z nich, rozejrzyj się za nowym telefonem

W 2020 roku Samsung do sprzedaży wypuścił średnio i niskopółkowe smartfony z linii 1: Galaxy A21, Galaxy A71, Galaxy A41, Galaxy A51 i Galaxy M01. Jak pokazywały dane sprzedażowe operatorów z tamtego roku, były one ulubieńcami Polaków, a nam trudno się dziwić - szczególnie w przypadku Galaxy A51, którego mieliśmy okazję przetestować.



Jednak wszystko co dobre, kończy się wraz z decyzją producenta. Bowiem właśnie popularne smartfony Samsunga sprzed 4 lat straciły wsparcie aktualizacjami bezpieczeństwa.