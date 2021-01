Wiemy już, które marki i modele telefonów cieszyły się największą popularnością w 2020 r. w Polsce. Rodacy bardzo często wybierali urządzenia od Samsunga, ale smartfony innych firm również cieszyły się powodzeniem.

Orange podzielił się w środę wiedzą o tym, które ze smartfonów sprzedawały się u niego w ubiegłym roku najlepiej. Okazało się, że wszystkie trzy urządzenia na podium wyprodukował koreański Samsung. Wśród tych bestsellerowych modeli, pochodzących z nisko-średniej półki cenowej, znalazły się kolejno takie telefony jak:

Samsung Galaxy A51; Samsung Galaxy A20e; Samsung Galaxy A40.

Rzecznik prasowy pomarańczowej sieci, Wojciech Jabczyński, na Twitterze zauważył jednak, że „gdyby patrzeć tylko na 2 półrocze”, to na ostatnim miejscu podium, zamiast jednego z urządzeń marki Samsung, pojawiłby się smartfon uwielbianej przez Polaków firmy Xiaomi. Mowa o budżetowym modelu Redmi Note 9 Pro.

A jak to wygląda u konkurencji? Poprosiliśmy sieci Plus, T-Mobile i Play o podesłanie nam podobnych zestawień, by porównać, jakich wyborów zakupowych dokonywali abonenci pozostałych polskich telekomów infrastrukturalnych. Okazało się, że i w tym przypadku Samsung miał silną pozycję, ale pojawiły się również inne marki.

Najlepiej sprzedające się smartfony w 2020 r. w sieci Plus

Zielony telekom udostępnił nam nieco więcej informacji na temat zeszłorocznych rankingów sprzedaży. W jego przypadku otrzymaliśmy listę TOP 5 najchętniej kupowanych telefonów przez klientów indywidualnych:

Samsung Galaxy A51; LG K50S; Samsung Galaxy A21s; Samsung Galaxy A20e; Samsung Galaxy A71.

Oprócz tego Plus podzielił się listą TOP 5 najczęściej wybieranych smartfonów przez użytkowników indywidualnych i biznesowych jednocześnie. Wygląda ona niemal identycznie jak poprzednia, ale zamieniły się na niej pozycje 2. i 4.:

Samsung Galaxy A51; Samsung Galaxy A20e; Samsung Galaxy A21s; LG K50S; Samsung Galaxy A71.

Jak widać i w tym przypadku w ogólnym ujęciu Samsung zajmuje wszystkie trzy lokaty, a topowym smartfonem, podobnie jak w sieci Orange, jest Galaxy A51, którego goni Galaxy A30e. Galaxy A40 zastąpił tutaj z kolei Galaxy A21s.

Najlepiej sprzedające się smartfony w 2020 r. w sieci T-Mobile

W przypadku tego operatora otrzymaliśmy znacznie dłuższą listę, gdyż liczy ona aż 10 pozycji. Również i w tu przewijają się nisko- i średniopółkowce od Samsunga, z Galaxy A41 i Galaxy A51 na przedzie. Dalej jest jednak już znacznie bardziej różnorodnie:

Samsung Galaxy A41; Samsung Galaxy A51; Xiaomi Redmi Note 9; Samsung Galaxy A21s; Xiaomi Redmi Note 9 PRO; Oppo A31; Apple iPhone 11; Samsung Galaxy S10 lite; Apple iPhone SE (2 gen.); Motorola Moto E6 Play.

Podium zamyka Xiaomi Redmi Note 9, czyli ten sam model, który dobrze sprzedawał się w Orange w zeszłym półroczu. Oprócz tego klienci T-Mobile’a często kupowali urządzenia marki Oppo i Motorola oraz dwa telefony Apple’a: iPhone’a 11 i iPhone’a SE (2 gen.).

Najlepiej sprzedające się smartfony w 2020 r. w sieci Play

Fioletowy operator z jakiegoś powodu wstydzi się tego, które konkretnie modele sprzedaje swoim klientom. Firma podzieliła się jedynie informacją, jakie marki telefonów trafiały do jej abonentów.

Okazuje się, że w przypadku Playa wśród TOP 10 najchętniej wybieranych telefonów znalazło się… aż pięć modeli od Samsunga. Do tego dochodzą trzy telefon od Xiaomi, a także po jednym od LG i Huaweia.