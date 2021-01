Samsung, Samsung i… Samsung. Tak przedstawia się TOP 3 smartfonów, które Polacy kupili w Orange w 2020 r.

Polacy mają takie samo kryterium doboru smartfonów, jak doboru wina - mają być dobre i tanie, albo przynajmniej tanie. Wiemy, które modele sprzedawały się najlepiej w 2020 r. w Orange Polska.

Rzecznik pomarańczowego operatora, Wojtek Jabczyński, przedstawił na Twitterze listę TOP 3 najlepiej sprzedających się smartfonów 2020 r.

Jak widać, cały TOP okupują Samsungi, choć gdyby wziąć pod uwagę tylko dane z drugiej połowy 2020 r., w topie znalazłby się również Xiaomi Redmi Note 9 Pro. Ten jednak zadebiutował nad Wisłą dopiero 14 maja, więc siłą rzeczy miał spore opóźnienie względem najlepiej sprzedających się smartfonów Samsunga.

Najlepiej sprzedające się smartfony w Orange. Co kupowali Polacy?

Przyjrzyjmy się pokrótce faworytom publiczności. Numerem jeden jest Samsung Galaxy A51, jeden z najbardziej udanych średniaków Samsunga od lat.

To urządzenie z ekranem sAMOLED o przekątnej 6,5” i rozdzielczości FullHD+, napędzany procesorem Samsung Exynos 9611, wspieranym przez 4 GB RAM-u i 128 GB miejsca na dane. Oferuje przyzwoity akumulator 4000 mAh i naprawdę dobre aparaty: 48 Mpix sensor główny, 12 Mpix sensor z obiektywem ultrawide, 5 Mpix sensor z obiektywem makro (ten akurat niezbyt przyzwoity) i sensor głębi. Selfie zrobimy zaś aparatem przednim o rozdzielczości 32 Mpix.

Samsung Galaxy A20e to z kolei typowa budżetówka, smartfon dokładany za złotówkę do tanich abonamentów, który w wolnej sprzedaży kupimy już za 749 zł. Nie ma w nim nic wyjątkowego, może poza rozmiarem - wyświetlacz tego telefonu ma 5,8”, co w dzisiejszych czasach jest rzadkością. Reszta zaś jest bardzo uboga - sam ekran wykonany jest w technologii TFT i ma rozdzielczość 720p, całość napędza zaś relatywnie słaby procesor Exynos 7884, wpierany przez raptem 3 GB RAM-u i 32 GB miejsca na dane.

Nie wiem jak do zestawienia trafił Galaxy A40, ale prawdopodobnie był to efekt sprzątania magazynów po modelach z 2019 r. Urządzenie oferuje ekran sAMOLED 5,9” o rozdzielczości FullHD+, procesor Exynos 7904, 4 GB RAM, 64 GB miejsca na dane i malutki akumulator 3100 mAh.

Kolejny raz potwierdza się, że sprzedaż operatorska rządzi się swoimi prawami.

Patrząc na tę listę nie mogę się nadziwić, jak bardzo sprzedaż operatorska jest oderwana od opinii ekspertów i entuzjastów. Obiektywnie rzecz ujmując, żaden z najlepiej sprzedających się smartfonów w Orange nie jest najlepszym urządzeniem w swojej klasie, ba, nawet nie zbliża się do pierwszego miejsca. A mimo to na przecięciu dobrej ceny, znanej marki i świetnego marketingu to właśnie te modele sprzedają się najlepiej, choć gdyby ktokolwiek poprosił entuzjastę technologii o doradzenie przy zakupie w wolnej sprzedaży, nazwa żadnego z nich by nie padła.

Niezmiernie ciekawią mnie wyniki popularności smartfonów u innych operatorów, ale nie spodziewam się odmiennych wniosków od tych powyżej. Siedząc w banieczce technologicznej łatwo zapomnieć, że nie wszyscy muszą się znać na rynku i bacznie śledzić rozliczne premiery urządzeń, czy też czytać recenzje. Na koniec dnia dla przeciętnego klienta, kupującego telefon u operatora, liczy się cena urządzenia i to, co powie o nim konsultant w salonie.