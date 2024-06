Nowy telefon od Nothing będzie tani i mocny. I przyda ci się śrubokręt

Jak zauważył serwis Android Authority, przecieki sugerują, że CMF Phone 1 będzie telefonem średniej klasy z unikalną funkcją o nazwie Nothing Lock. Chodzi tutaj o specjalne złącze z tyłu telefonu, służące do mocowania ekskluzywnych akcesoriów Nothing, takich jak smycze i uchwyty. I tak, będziesz potrzebował śrubokrętu do odkręcenia tej jednej śrubki. Szacowana cena wynosi około 249-279 dol., a premiera spodziewana jest w lipcu 2024 r.