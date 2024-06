Najlepszy smartfon Motoroli już w Polsce. Na start kusząca promocja

Jeśli chodzi o ekran smartfona, to jest on przede wszystkim duży, ładny i zakrzywiony po bokach – ma bowiem przekątną 6,67 cala, został wykonany w technologii P-OLED, obsługuje rozdzielczość FullHD+ 1220 x 2712 pikseli i pracuje z częstotliwością odświeżania 144 Hz. Wyświetlacz zapewnia maksymalną jasność 2500 nitów - mimo że w codziennym użytkowaniu zauważymy niższe wartości, to i tak powinny być wystarczające do korzystania z urządzenia w ostrym słońcu. Ekran jest pokryty szkłem Gorilla Glass Victus.