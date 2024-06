Zamiast naprawić problem dużych smartfonów, wolimy myśleć o małych

Całkowicie zdaję sobie sprawę, że tryb obsługi jednej ręką to tylko i aż tyle. W moim przypadku używam trybu obsługi jedną ręką dostarczonego przez Samsung wraz z One UI (bo tryb obsługi jedną ręką delikatnie różni się w zależności od urządzenia). A trudno oczekiwać, by jakikolwiek koncern nagle był w stanie dostosować jeden tryb do wszystkich aplikacji na rynku - nie tylko molochów społecznościowych i e-commerce, ale także aplikacji lokalnych czy tworzonych pomiędzy przerwami w pracy i udostępnionych na GitHubie, by zaadresować jakiś niszowy problem. To jest nierealne.