Windows naprawi ci komputer. Niebieski ekran przestaje straszyć

System Windows wreszcie otrzymał funkcję, która powinna zwiększyć niezawodność twojego komputera. W momencie, gdy zobaczysz niebieski ekran śmierci, będziesz mógł coś z tym zrobić.

Albert Żurek
Windows 11 BSOD
Posiadacze komputerów i laptopów z Windowsem dobrze znają ekran BSOD, który pojawia się, jeśli komputer spotyka problemy z systemem, aplikacjami lub uszkodzonymi (przegrzewającymi się) komponentami, takimi jak procesor czy karta graficzna. Czasami rozwiązanie jest proste, ale zdarzają się takie sytuacje, gdzie bez wykonania dodatkowych kroków nie przejdziemy dalej. Microsoft ma rozwiązanie.

Microsoft pomoże ci się pozbyć niebieskiego ekranu śmierci. Przeskanuje ci komputer

W nowej wersji systemu Windowsa 11 pojawiła się przydatna opcja, która pozwala na skanowanie pamięci w poszukiwaniu problemów, gdy pojawi się niebieski ekran śmierci (BSOD). W trakcie następnego uruchomienia komputera jeszcze przed ekranem logowania pojawi się powiadomienie sugerujące szybkie skanowanie pamięci.

Użytkownik ma możliwość wykonania takiego procesu, który według Microsoftu ma trwać ok. 5 minut. Czas może różnić się w zależności od konfiguracji oraz stopnia zaawansowania problemu. Skanowanie zostanie przeprowadzone w trakcie następnego restartu komputera. Jego zadaniem jest identyfikacja oraz zapobiegania przyszłym problemom.

Komunikat, który zobaczymy po wyświetleniu się BSOD

Co się stanie, jeśli nasz komputer wykryje problem z pamięcią? Będzie próbować go naprawić. Gdy kłopoty zostaną zażegnane, po ponownym uruchomieniu pojawi się powiadomienie. Na początku rozwiązanie będzie oznaczać wszystkie kontrole, tak aby zaobserwować, które błędy pamięci powodują niebieskie ekrany śmierci.

Oznacza to, że we wczesnej fazie wdrożenia funkcja może nie być aż tak przydatna. Dopiero gdy Microsoft zbierze wymagane dane, ulepszy działanie detekcji i rozwiązywania błędów w późniejszych aktualizacjach. Gdy rozwiązanie zostanie udostępnione dla pierwszych użytkowników komputerów z systemem Windows, opcja będzie działać wyłącznie na określonych sprzętach. Początkowo ze wsparcia zostaną wykluczone maszyny z procesorami ARM oraz urządzeniach, które nie korzystają z Bezpiecznego Rozruchu.

W pierwszej kolejności narzędzie zostanie udostępnione dla testujących system Windows. Dopiero później, w ciągu najbliższych tygodni lub miesięcy, wsparcie będzie obejmować wszystkich użytkowników Windowsa 11.

Ogromna pomoc dla przeciętnego użytkownika, który po prostu chce korzystać z komputera

Duża część użytkowników komputerów z Windowsem nie ma większej wiedzy na temat sprzętu i oprogramowania. Są to osoby, dla których sprzęt po prostu ma działać i nie chcą zajmować się naprawieniem problemów. Zamiast patrzeć na niebieski ekran śmierci, pojawi się powiadomienie proponujące naprawienie błędów. Czy opcja faktycznie będzie działać, tak jak byśmy tego oczekiwali? Trudno powiedzieć - miejmy nadzieję, że tak.

Albert Żurek
29.10.2025 06:45
