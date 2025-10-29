Słońce z demonicznym uśmiechem. NASA: to nie wróży nic dobrego

Ładowanie...

Na zdjęciu wykonanym 28 października przez sondę Solar Dynamics Observatory (SDO) w długości fali 193 angstremów widać wyraźnie dwoje jasnych oczu, nos i szeroki, demoniczny uśmiech. Wszystko ułożone jak na wyrzeźbionej dyni na Halloween.

Fot: NASA/SDO

REKLAMA

Za tym niezwykłym widokiem stoją jednak czyste zjawiska fizyczne. Jasne punkty to obszary aktywne, gdzie gęste pola magnetyczne wzmacniają emisję promieniowania ultrafioletowego. Ciemne fragmenty, zwłaszcza ten w kształcie ust, to dziury koronalne, czyli obszary, w których pole magnetyczne Słońca otwiera się w przestrzeń kosmiczną, pozwalając cząstkom wylecieć z ogromną prędkością jako wiatr słoneczny.

Uśmiech, który może poruszyć Ziemię

To właśnie ten uśmiech może przynieść spore zamieszanie na Ziemi. Według prognoz meteorologii kosmicznej szybki strumień wiatru słonecznego uderzy w ziemską magnetosferę w okolicy 29 października, wywołując tym samym burze geomagnetyczne klasy G1 lub G2. W praktyce oznacza to możliwość pojawienia się zorzy polarnej nawet w rejonach bardziej oddalonych od biegunów. Być może będzie ona widoczna również z północnej Europy.

W najgorszym scenariuszu, choć w tym przypadku mało prawdopodobnym, burza geomagnetyczna mogłaby zakłócić działanie satelitów, systemów GPS czy sieci elektroenergetycznych. Przypomnijmy, że niemal dokładnie 22 lata temu, podczas tzw. Halloween Storms 2003, seria rozbłysków słonecznych spowodowała globalne problemy technologiczne i spektakularne zorze.

To nie pierwszy raz

Jak czytamy na łamach Space.com, obserwatorium SDO śledzi naszą gwiazdę od 2010 r., nieprzerwane dostarczając zdjęcia o wysokiej rozdzielczości. Ich analiza pozwala naukowcom lepiej rozumieć wpływ pola magnetycznego Słońca na tzw. pogodę kosmiczną.

Przeczytaj także:

REKLAMA

Choć uśmiech Słońca wywołuje uśmiech na naszych twarzach, naukowcy traktują go bardzo poważnie. Dziury koronalne i wybuchy aktywności słonecznej są w stanie wpływać na infrastrukturę technologiczną Ziemi, od łączności satelitarnej po bezpieczeństwo lotów. NASA i inne agencje kosmiczne monitorują je na bieżąco, by z wyprzedzeniem ostrzegać przed potencjalnymi skutkami.

REKLAMA

Marcin Kusz 29.10.2025 13:50

Ładowanie...