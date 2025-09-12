REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Nauka
  3. Kosmos

Rozbłyski słoneczne biją rekordy. 60 mln stopni na horyzoncie

Nowe badania ujawniają, że wybuchy słoneczne osiągają temperatury znacznie wyższe, niż zakładano.

Marcin Kusz
Najgorętsze tajemnice gwiazdy. Nowe dane zmieniają wszystko
REKLAMA

Rozbłyski słoneczne to potężne eksplozje w atmosferze gwiazdy, które wyrzucają ogromne porcje promieniowania. Ich skutki odczuwamy na Ziemi w postaci zakłócenia sygnałów radiowych czy problemów z satelitami. Do tej pory sądzono, że temperatury w takich zjawiskach mieszczą się w granicach od 10 mln do 40 mln stopni Celsjusza. Najnowsze wyniki wskazują jednak, że jony mogą osiągać nawet 60 mln stopni.

REKLAMA

Zaskakująca różnica między elektronami a jonami

Zespół kierowany przez Alexandra Russella z Uniwersytetu w St. Andrews wykazał, że elektrony w czasie rozbłysków nagrzewają się do 10-15 mln stopni Celsjusza. Są to wartości zgodne z dotychczasowymi szacunkami. Inaczej wygląda jednak sytuacja z jonami, czyli naładowanymi atomami i cząsteczkami, które mogą rozgrzewać się do wartości cztery razy wyższych. Ponieważ wymiana energii między elektronami a jonami trwa kilka minut, przez ten czas utrzymuje się gigantyczna różnica temperatur mająca wpływ na kształtowanie się zjawiska.

Jak czytamy na łamach Space.com, od lat 70. XX wieku astronomowie obserwowali w widmie rozbłysków słonecznych dziwne, poszerzone linie spektralne. Zjawisko tłumaczono chaotycznym ruchem cząstek w gorącej plazmie, ale teorie nie w pełni zgadzały się z obserwacjami. Symetryczne i uporządkowane poszerzenia linii nie pasowały do turbulencji. Dopiero teraz okazuje się, że naturalnym wyjaśnieniem jest sama prędkość poruszania się ultrarozgrzanych jonów. Im wyższa temperatura, tym szybszy ruch, a tym samym bardziej rozciągnięte widmo.

Trzeba zmienić podejście

Badacze już teraz apelują o zmianę podejścia w symulacjach zachowania gwiazdy. Dotychczas większość modeli traktowała plazmę jako jednorodną, z uśrednioną temperaturą. Najnowsze odkrycia wskazują jednak, że należy rozdzielać opis elektronów i jonów. Modele wielotemperaturowe są już stosowane przy badaniu magnetosfery Ziemi, ale rzadko używano ich w odniesieniu do Słońca. Teraz może się to stać standardem, a wyniki symulacji będą bliższe rzeczywistości.

Przeczytaj także:

REKLAMA

Odkrycie szkockich badaczy pozwala lepiej zrozumieć mechanizmy stojące za takimi zjawiskami, jak np. zorze polarne i w przyszłości może poprawić skuteczność ostrzeżeń. To ważne nie tylko dla astronautów, ale i dla nas wszystkich, bo jesteśmy coraz bardziej uzależnieni od infrastruktury wrażliwej na kosmiczne burze.

*Źródło zdjęcia wprowadzającego: svs.gsfc.nasa.gov

REKLAMA
Marcin Kusz
12.09.2025 19:15
Tagi: naukowcyrozbłyski słoneczneSłońce
Najnowsze
19:15
Rozbłyski słoneczne biją rekordy. 60 mln stopni na horyzoncie
Aktualizacja: 2025-09-12T19:15:50+02:00
18:31
Polscy mężczyźni umierają szybciej niż kobiety. Dane są niepokojące
Aktualizacja: 2025-09-12T18:31:54+02:00
17:42
Awaria w Play. Nie działa internet w telefonie i połączenia
Aktualizacja: 2025-09-12T17:42:27+02:00
17:29
Budowali ten zegar przez 20 lat. Nic nie może się z nim równać
Aktualizacja: 2025-09-12T17:29:48+02:00
17:06
Prokuratora uderza w program Czyste powietrze. Milionowe wyłudzenia
Aktualizacja: 2025-09-12T17:06:43+02:00
16:23
Historyczny moment dla Polski. Będziemy robić najnowocześniejsze pociski na świecie
Aktualizacja: 2025-09-12T16:23:16+02:00
15:45
Wielka awaria w polskich urzędach. "Przyczyny są analizowane"
Aktualizacja: 2025-09-12T15:45:06+02:00
15:42
Żywy beton zasili twój dom. Tak będziemy się budować
Aktualizacja: 2025-09-12T15:42:01+02:00
14:46
iPhone 17 już w przedsprzedaży. Możesz zamawiać najnowsze smartfony Apple’a
Aktualizacja: 2025-09-12T14:46:42+02:00
14:30
Ukraińcy będą nas szkolić, jak walczyć z dronami. No cóż, mają duże doświadczenie
Aktualizacja: 2025-09-12T14:30:00+02:00
14:00
"TikTok i Instagram są jak używki". Ursula von der Leyen rozpoczyna walkę z mediami społecznościowymi
Aktualizacja: 2025-09-12T14:00:00+02:00
13:30
Będą walczyć z dezinformacją. W autobusach i tramwajach
Aktualizacja: 2025-09-12T13:30:00+02:00
13:00
Zgubiłeś smartfon, masz problem. Grzywna się należy, bo RODO
Aktualizacja: 2025-09-12T13:00:00+02:00
12:30
Labubu może się zwijać. Jest nowy hit tegorocznych świąt, jeszcze bardziej absurdalny
Aktualizacja: 2025-09-12T12:30:00+02:00
12:00
Warto pominąć iPhone’a 17. Za rok będzie coś potężnie ciekawszego
Aktualizacja: 2025-09-12T12:00:00+02:00
11:30
"Lasom Państwowym coś się pomyliło" - NIK o wiatrakach w lesie
Aktualizacja: 2025-09-12T11:30:00+02:00
11:15
Polska będzie miała własnego Starlinka. Podziękujmy Unii za kasę z KPO
Aktualizacja: 2025-09-12T11:15:00+02:00
11:00
Kto przejmie samoloty z zamkniętych lotnisk? "Ich możliwości są ograniczone"
Aktualizacja: 2025-09-12T11:00:00+02:00
10:30
Myślałem, że Kärcher to tylko myjki. Zobaczyłem ich nowości i chcę je wszystkie
Aktualizacja: 2025-09-12T10:30:38+02:00
10:15
iPhone 17 Pro Max vs topowe Androidy z 2025. Kto wygrywa w tym pojedynku?
Aktualizacja: 2025-09-12T10:15:00+02:00
10:00
Albania ma nowego ministra do walki z korupcją. Nie jest to człowiek
Aktualizacja: 2025-09-12T10:00:00+02:00
9:40
Kapitalna promocja od Orange Flex. Wystarczy wpisać kod
Aktualizacja: 2025-09-12T09:40:19+02:00
8:31
Na tę funkcję Gmaila czekałam. Wszystkie zakupy w jednym miejscu
Aktualizacja: 2025-09-12T08:31:30+02:00
7:11
HAMMER IRON 6 5G - ten smartfon nie boi się ubrudzić. Rzucaj nim więc i masakruj
Aktualizacja: 2025-09-12T07:11:00+02:00
6:45
Mamy najczystszy dźwięk kosmosu. Czarna dziura śpiewa
Aktualizacja: 2025-09-12T06:45:00+02:00
6:34
Apple Watch SE 3 to najlepsza nowość Apple'a. Będę się o to bić
Aktualizacja: 2025-09-12T06:34:00+02:00
6:23
AI ma leczyć ludzi? Spełnia się dramatyczna wizja
Aktualizacja: 2025-09-12T06:23:00+02:00
6:12
Zobaczyliśmy, jak okrzemki tańczą na lodzie. To arktyczny przełom
Aktualizacja: 2025-09-12T06:12:00+02:00
6:01
Starship zabiera w kosmos niebywały ładunek. Musk idzie po rekord
Aktualizacja: 2025-09-12T06:01:00+02:00
21:36
Apple potrzebuje iPhone'a Air bardziej niż klienci. Nawet ci z sadu
Aktualizacja: 2025-09-11T21:36:32+02:00
21:16
Apple nie ugnie się przed Europą, więc nie dostaniesz pomocnej funkcji
Aktualizacja: 2025-09-11T21:16:19+02:00
19:31
Nowy wzór liczby Pi robi furorę. Powstał przypadkiem
Aktualizacja: 2025-09-11T19:31:53+02:00
19:18
iPhone 17 Pro jest szybszy od MacBooka z układem M2. To absurd
Aktualizacja: 2025-09-11T19:18:30+02:00
18:57
Apple zabił mi ulubionego iPhone’a i zmusza do płacenia więcej
Aktualizacja: 2025-09-11T18:57:42+02:00
18:42
Drzewom coś się wyraźnie nie zgadza. Pomieszał im się kalendarz
Aktualizacja: 2025-09-11T18:42:34+02:00
18:02
Dron USA ostrzelał UFO. Senator ujawnia wideo z awarią rakiety
Aktualizacja: 2025-09-11T18:02:04+02:00
17:41
Amazing Apple. iPhone 17 rozpozna kolor etui i sam dopasuje system
Aktualizacja: 2025-09-11T17:41:37+02:00
17:21
Na topowe karty GeForce poczekamy dłużej. Ale chyba nie warto
Aktualizacja: 2025-09-11T17:21:52+02:00
16:27
AirPods Pro 3 niby grają dłużej, ale etui to dramat. Apple znów bajeruje
Aktualizacja: 2025-09-11T16:27:06+02:00
16:07
Jest nowy standard ładowania, działa na starych telefonach. Brawo
Aktualizacja: 2025-09-11T16:07:54+02:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA