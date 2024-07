Zbliża się burza magnetyczna. Przygotuj się, bo będzie co podziwiać

Czy będą to zorze tak silne jak te z 10 maja? Zorze ogarniające całe niebo nad Polską to zjawisko które zdarza się raz na 30 lat. Trudno więc oczekiwać powtórki z AŻ TAKIEJ rozrywki. Jednak jeśli prognozy się sprawdzą, wierzę że każdy będzie mógł dostrzec zorzę z terenów podmiejskich z ciemnym niebem. Finalnie o panujących warunkach najwięcej będzie można powiedzieć na ok. 1 godzinę przed uderzeniem CME w Ziemię, gdy jego parametry będą rejestrowały znajdujące się w pobliżu Ziemi satelity.