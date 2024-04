Niebo zgasło nad Ameryką. Tak wyglądało zaćmienie Słońca widziane z kosmosu

Miliony oczu zwróciły się ku niebu, by być świadkiem jednego z najbardziej spektakularnych widowisk natury – całkowitego zaćmienia Słońca. To zjawisko, które zdarza się raz na wiele lat, tym razem zgromadziło tłumy entuzjastów astronomii, podróżników i ciekawskich obserwatorów w Ameryce Północnej. Tylko nieliczni mieli okazję podziwiać potęgę natury z perspektywy orbity. Dzięki technologii i my możemy zobaczyć, jak wygląda zaćmienie Słońca z kosmosu.