REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Biznes

Gigantyczna tarcza blokuje centrum miasta. Czas na plan awaryjny

Wielka tarcza w Łodzi nie drąży tunelu, ale wstrzymana inwestycja dalej wpływa na miasto, tak, jakby wszystko szło zgodnie z planem. Jest pomysł, żeby to zmienić.

Adam Bednarek
lodz tunel
REKLAMA

W miejscu, gdzie w przyszłości będzie schodzić się do podziemnego przystanku kolei, jest na razie cicho i spokojnie jak na centrum miasta. Słychać tylko przejeżdżające tramwaje. O ile pojazdy na szynach mogą pokonywać skrzyżowanie, tak ruch samochodowy dawno został wstrzymany.

Wszystko w związku z budową podziemnego tunelu, który połączy dwa łódzkie dworce. Sęk w tym, że tarcza zatrzymała się rok temu po tym, jak doszło do częściowego zawalenia kamienic. Od tego czasu jest impas. Ba, nie wiadomo nawet, czy ogromna tarcza wróci do swoich obowiązków. Coraz głośniej mówi się o konieczności znalezienia alternatywy. Ostatni fragment może być nawet kopany metodą górniczą. W podobny sposób powstawało warszawskie metro.

REKLAMA

– Nie było specjalnej maszyny, tylko pracownicy kilofami, ale generalnie pracują koparki, które stopniowo wybierają urobek i obudowywany jest tunel, żeby powstawały kolejne jego elementy. Na razie przyjmujemy założenie, że maszyna pracuje dalej – mówił niedawno na antenie Radia Łódź wiceminister infrastruktury Piotr Malepszak.

Wstrzymanie inwestycji to problem nie tylko dla inwestora i mieszkańców, którzy nie mogą wrócić do swoich domów (niedawno apelowali do premiera w tej sprawie), ale przede wszystkim dla miasta. Choć tarcza nie kopie, to ważne skrzyżowanie w centrum miasta – al. Kościuszki i ul. Zielona – jest wyłączone z ruchu. A w Łodzi tworzą się olbrzymie korki związane z innymi remontami. Tym bardziej że łódzkie śródmieście jest specyficzne, bo stworzone z licznych wąskich, przecinających się uliczek. Wyłączenie choćby jednej powoduje, że na innych robi się jeszcze tłoczniej.

fot. Google Street View

Otwarcie szlaku do czasu, aż nie zostaną wznowione prace w tunelu, byłoby więc szansą dla miasta, aby nieco rozładować ruch i ponownie poprowadzić go zamkniętą dziś trasą. Żeby stało się to jednak możliwe, trzeba byłoby dokonać niełatwego przedsięwzięcia.

- Generalny wykonawca, widząc skalę utrudnień wynikających z długotrwałego zajęcia jezdni, zaproponował inwestorowi rozwiązanie umożliwiające przejazd samochodów po płycie stropowej przystanku. Wymaga to jednak odpowiedniego przygotowania stropu i zmian technicznych – wyjaśnia w rozmowie z łódzką "Wyborczą" Piotr Grabowski, rzecznik budowy tunelu średnicowego.

Co na to PKP PLK? Analizuje "możliwości techniczne", ale nic nie zostanie wdrożone kosztem bezpieczeństwa.

Każde potencjalne rozwiązanie musi jednak uwzględniać trwałość infrastruktury podziemnego przystanku Łódź Śródmieście, który jest w trakcie budowy, w szczególności konstrukcji płyty stropowej, a także zapewnienie bezpieczeństwa użytkownikom dróg - wyjaśniają przedstawiciele inwestora.

Czy w Łodzi będzie się więc jeździć nad nieskończonym, ale mającym powstać tunelem? Byłaby to pewnego rodzaju ekwilibrystyka, ale akurat do tego mieszkańcy zdążyli się już pewnie przyzwyczaić, bo drążenie tuneli pod centrum miasta wymaga skomplikowanych przedsięwzięć.

REKLAMA

Otwarcie skrzyżowania dałoby chwilowy oddech, ale trzeba szykować się na dłuższe prace. Tunel miał być skończony w 2026 r., ale od jakiegoś czasu wiadomo, że terminu nie uda się dotrzymać. Według słów wiceministra infrastruktury pociągi pojadą najwcześniej w 2029 r.

Istnieje spora szansa na to, że prędzej powstanie drugi tunel, ten dla kolei dużych prędkości, który jeszcze nie zaczął być drążony.

REKLAMA
Adam Bednarek
29.10.2025 13:16
Tagi: Architektura
Najnowsze
12:55
Projektor Samsunga jest magiczny. Zmienił mi stół w ekran dotykowy
Aktualizacja: 2025-10-29T12:55:46+01:00
12:45
Kometa 3I/ATLAS intryguje jak żadna inna. "To koń trojański obcych"
Aktualizacja: 2025-10-29T12:45:42+01:00
11:52
Ryanair definitywnie kończy z papierem. Lepiej naładuj telefon
Aktualizacja: 2025-10-29T11:52:04+01:00
11:22
Rosyjski samolot nad Bałtykiem. Polska reaguje błyskawicznie
Aktualizacja: 2025-10-29T11:22:46+01:00
10:35
NASA przebiła barierę dźwięku. Bez huku, ale z rozmachem
Aktualizacja: 2025-10-29T10:35:00+01:00
9:57
Nie chcą szybkiego internetu, bo kłuje w oczy. "Cofamy się o wiek"
Aktualizacja: 2025-10-29T09:57:58+01:00
9:17
Ślady życia poza Drogą Mleczną. Aż włos się jeży
Aktualizacja: 2025-10-29T09:17:29+01:00
8:34
OpenAI porzuca aureolę. Teraz gra w to samo co Google i spółka
Aktualizacja: 2025-10-29T08:34:54+01:00
6:47
ChatGPT bawi się w psychologa. "Potrafi wykrywać i reagować"
Aktualizacja: 2025-10-29T06:47:00+01:00
6:45
Windows naprawi ci komputer. Niebieski ekran przestaje straszyć
Aktualizacja: 2025-10-29T06:45:00+01:00
6:39
Najlepszy Xiaomi bez świetnego dodatku. I tak będziesz go chciał
Aktualizacja: 2025-10-29T06:39:00+01:00
5:57
Nietypowa instalacja na dachu kościoła. "Ksiądz pogodził zwaśnione Polski"
Aktualizacja: 2025-10-29T05:57:00+01:00
5:48
Stworzyli system bez ikon. "Możesz wyrazić swoje intencje"
Aktualizacja: 2025-10-29T05:48:00+01:00
18:43
Apple wyrzuci przyciski z iPhone'a. Już nie mogę się doczekać
Aktualizacja: 2025-10-28T18:43:45+01:00
17:44
Nowy Battlefield za darmo. Odpalaj konsolę
Aktualizacja: 2025-10-28T17:44:30+01:00
17:07
Odstawiam iPhone'a. Oppo Find X9 Pro jest znacznie lepszy do zdjęć
Aktualizacja: 2025-10-28T17:07:28+01:00
17:04
7500 mAh w smartfonie. OPPO Find X9 idzie po iPhone'a i Xiaomi
Aktualizacja: 2025-10-28T17:04:27+01:00
17:02
Wyrzuć iPhone'a. Oppo Find X9 uderza z liścia
Aktualizacja: 2025-10-28T17:02:31+01:00
16:03
WhatsApp ze świetną nowością. Klik i telefon odżywa
Aktualizacja: 2025-10-28T16:03:48+01:00
15:16
Kometa 3I/ATLAS wprawia astronomów w osłupienie. To nie powinno tam istnieć
Aktualizacja: 2025-10-28T15:16:26+01:00
14:15
Jak odzyskać wiadomości z WhatsAppa, także te usunięte i stare?
Aktualizacja: 2025-10-28T14:15:58+01:00
13:42
Samsung Pay już w Polsce. Telefony i zegarki Galaxy z nową metodą płatności
Aktualizacja: 2025-10-28T13:42:58+01:00
13:13
Znowu oszukują na Rafała Brzoskę. Mam nadzieję, że zrobi Facebookowi piekło
Aktualizacja: 2025-10-28T13:13:25+01:00
12:54
Takiego Samsunga jeszcze nie widziałeś. Ale musisz wziąć kredyt
Aktualizacja: 2025-10-28T12:54:30+01:00
12:09
Spadła ci na dom rakieta wojskowa? 200 tys. zł się należy 
Aktualizacja: 2025-10-28T12:09:48+01:00
12:05
Jak zainstalować WhatsApp na telefonie i komputerze? Instrukcja krok po kroku
Aktualizacja: 2025-10-28T12:05:03+01:00
11:57
Kasa samoobsługowa jak sąd. Już nie oszukasz, ale i unikniesz bycia oszukanym
Aktualizacja: 2025-10-28T11:57:21+01:00
10:35
Szef OpenAI żąda mocy 20 elektrowni Bełchatów. Szaleństwo
Aktualizacja: 2025-10-28T10:35:13+01:00
9:49
Nowy Xbox ma działać jak komputer. Microsoft zjada własny ogon
Aktualizacja: 2025-10-28T09:49:06+01:00
9:20
Plecaki ewakuacyjne zalały sklepy. Generał: "To głupota"
Aktualizacja: 2025-10-28T09:20:52+01:00
8:44
Elon Musk zrobił własną Wikipedię. Kradnie i kłamie
Aktualizacja: 2025-10-28T08:44:58+01:00
7:19
Telefony dla graczy tańsze o pół tysiąca. W promocji są też świetne pady
Aktualizacja: 2025-10-28T07:19:56+01:00
6:18
Apacze, F-35 i tarcza na drony. Holandia i Polska zacieśniają sojusz
Aktualizacja: 2025-10-28T06:18:51+01:00
6:18
Polski algorytm czyta chromosomy. To naukowy majstersztyk
Aktualizacja: 2025-10-28T06:18:02+01:00
6:17
Europa szykuje się na kosmiczny kataklizm. Zegar już tyka
Aktualizacja: 2025-10-28T06:17:22+01:00
6:16
Bateria, która zaskoczy kierowców. Skończy się hejt na elektryki
Aktualizacja: 2025-10-28T06:16:39+01:00
6:11
iPad Pro z M5 w praktyce. Jedno widać od razu: jest moc
Aktualizacja: 2025-10-28T06:11:00+01:00
21:55
iPhone zrobi kopię zapasową, jakiej nie miałeś. Apple wreszcie luzuje
Aktualizacja: 2025-10-27T21:55:57+01:00
21:01
Apple odkrył, że 8 GB RAM to za mało. Ale i tak każe ci czekać
Aktualizacja: 2025-10-27T21:01:57+01:00
20:37
Microsoft uspokaja. Twój Windows 11 nie jest zepsuty
Aktualizacja: 2025-10-27T20:37:05+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA