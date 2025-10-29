Nowy Nothing Phone (3a) Lite. Tani telefon dla każdego 

Ładowanie...

Mowa o Nothing Phone (3a) Lite. To nieco mniej zaawansowana wersja wprowadzonego do sprzedaży wcześniej w tym roku Nothing Phone (3a), którego można kupić za ok. 1500 zł. Nowy, bardziej przystępny cenowo model stracił największy wyróżnik telefonów marki - światełka.

Nothing Phone (3a) Lite został stworzony dla Polaka

Nowy Nothing Phone (3a) Lite pod względem wyglądu bardziej przypomina sztandarowego Phone (3), aniżeli zwykłą wersję (3a). Producent zastosował w nim nietypowe wzornictwo z aparatami ustawionymi bez ładu i składu. Nie osadzono je na wyspie - po prostu wystają z obudowy. Moduły fotograficzne są trzy, a nie tak jak w Phone (3a) - dwa.

Specyfikacja techniczna urządzenia jest naprawdę bardzo dobra, szczególnie w tej cenie:

ekran: 6,77 cala, AMOLED, rozdzielczość 1084 × 2392 piksele, odświeżanie 120 Hz, jasność na zewnątrz 1300 nitów, szkło Panda Glass;

procesor Dimensity 7300 Pro;

pamięć: 8 GB RAM, 128 lub 256 GB pamięci na dane z możliwością rozszerzenia o kartę microSD do 2 TB;

aparat przedni: 16 Mpix;

aparaty tylne: 50 Mpix główny z EIS (f/1.88, 1/1,57”), 8 Mpix szeroki (f/2.2, 1/4", 119,5°), 2 Mpix makro f/2.4;

akumulator: 5000 mAh, ładowanie przewodowe 33 W (1-100% w ok. godzinę);

system: Android 15, NothingOS 3.5, 3 lata aktualizacji systemu i 6 lat bezpieczeństwa;

łączności: WiFi 6E, Bluetooth 5.4, NFC, dual SIM;

wodoszczelność: IP54.

Pod względem możliwości jest to zatem CMF Phone 2 Pro, tylko trochę gorszy - w sprzęcie tańszej marki Nothing znalazły się trzy prawdziwe aparaty, w tym teleobiektyw. Tutaj trzeci moduł odpowiada za zdjęcia makro. Nothing Phone (3a) Lite charakteryzuje się trochę ładniejszą, przezroczystą stylistyką.

To znaczy, nie do końca. W tym modelu podobnie jak w zwykłym Nothing Phone (3) producent zrezygnował z największego wyróżnika tej marki - światełek na tylnym panelu (nazwanych jako Interfejs Glyph). W urządzeniu nie zabrakło jednak przydatnego przycisku Essential Key, który uruchamia przestrzeń Essential Space bazującą na sztucznej inteligencji i pozwala np. podsumować notatki oraz zdjęcia zapisane w tym miejscu.

Cena? Przystępna, idealna dla Polaka

Polacy przede wszystkim lubią tanie smartfony - to jest niepodważalny fakt. Nie bez powodu w kraju nad Wisłą króluje seria Galaxy A od Samsunga czy Redmi Note od Xiaomi. Nothing też nie należy do drogich telefonów - Phone (3a) Lite również. Sprzęt został wyceniony na 1099 zł (wersja 8/128 GB). Wyższy wariant pamięciowy z 256 GB przestrzeni na dane kosztuje 1199 zł.

Nowy model konkuruje zatem z urządzeniami takimi jak Redmi Note 14 Pro 5G, Motorola Edge 50 neo, Samsung Galaxy A17. Na ich tle Nothing Phone (3a) Lite wygląda bardzo sensownie.

Albert Żurek 29.10.2025 14:49

