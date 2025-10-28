REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Oprogramowanie

WhatsApp ze świetną nowością. Klik i telefon odżywa

WhatsApp dodał nową przydatną funkcję, dzięki której łatwiej będzie zarządzać pamięcią telefonu. Jeśli brakuje ci miejsca na pliki, będziesz chcieć z niej skorzystać. 

Albert Żurek
WhatsApp bez konta
W najnowszej wersji beta WhatsAppa twórcy dodali możliwość sprawdzania rozmiaru każdego z poszczególnych czatów. To coś dla tych, którzy wiecznie narzekają na brak miejsca w telefonie.

WhatsApp ułatwi czyszczenie pamięci w telefonie. Kilka klików i gotowe

Chcąc zrobić miejsce w pamięci telefonu, najczęściej sięgamy po aplikację galerii i zaczynamy usuwać niechciane filmiki (które zajmują zdecydowanie najwięcej) oraz fotografie. Można też usuwać poszczególne aplikacje, ale te nierzadko zajmują maksymalnie kilkanaście lub kilkadziesiąt megabajtów - głównie jeśli są to proste programy.

Mało kto pamięta, że komunikatory internetowe mogą zajmować grube gigabajty pamięci. Wynika to z prostego faktu - jeśli aktywnie z nich korzystamy i przesyłamy różne zdjęcia i filmiki, te pozostają w pamięci telefonu. Jeśli prowadzicie mnóstwo czatów prywatnych i grupowych, WhatsApp może zajmować kilka albo nawet kilkanaście (i więcej) GB danych telefonu. Nie każdy jednak kupuje modele z 512 GB czy 1 TB przestrzeni na pliki - wciąż popularne są wartości takie jak 128 GB czy 256 GB, które łatwo zapełnić.

Twórcy WhatsAppa dobrze o tym wiedzą i dodają nową opcję: zarządzania pamięcią dla każdego czatu. Działa to na takiej zasadzie, że na stronie informacji o czacie (gdzie możemy np. zmienić motyw czy włączyć znikające wiadomości) pojawiła się nowa zakładka: Zarządzaj pamięcią. Rozwiązanie wyświetla dokładny rozmiar zsynchronizowanych plików oraz pozwala nimi w łatwy sposób zarządzać. 

Ekran pokazuje bowiem wszystkie przesłane na czacie zdjęcia, filmiki oraz dokumenty. Użytkownik ma możliwość sortowania ich względem daty (najstarsze, najnowsze) czy przede wszystkim rozmiaru. W ten sposób możemy uzyskać dostęp do wszelkich plików oraz zrobić z nimi porządek, jeśli potrzebujemy dodatkowego miejsca na przestrzeni dyskowej telefonu.

Faktem jest to, że w ustawieniach czatów WhatsApp już wcześniej mieliśmy galerię zdjęć (oznaczoną jako Media, linki i dokumenty), ale problemem rozwiązania jest to, że opcja nie wyświetla rozmiarów plików. Jak mamy wiedzieć, które zdjęcia i filmy zajmują najwięcej miejsca? Bez informacji o rozmiarze nie ma takiej możliwości. Opcja obecnie jest testowana w ramach WhatsApp beta, ale niebawem powinna trafić do wszystkich użytkowników.

Albert Żurek
28.10.2025 16:03
Tagi: Komunikatory internetoweWhatsApp
