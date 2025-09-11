Ile pamięci potrzebuje twój iPhone? Podpowiadamy, którą opcję wybrać

Ładowanie...

Po wyborze modelu iPhone’a pozostaje kolejne pytanie: ile pamięci wewnętrznej będzie odpowiednie? Apple oferuje obecnie pięć wariantów urządzeń - od podstawowego, przez Plus, Pro i Pro Max, aż po nowy model Air - a każdy z nich dostępny jest w różnych konfiguracjach pamięci. To decyzja o tyle istotna, że pamięci w iPhonie nie da się rozszerzyć w przyszłości, dlatego już na etapie zakupu warto dobrze ocenić swoje potrzeby.



W tym artykule postaram się omówić najważniejsze czynniki, które wpływają na zużycie miejsca: system operacyjny, aplikacje, gry, zdjęcia i wideo. Podpowiem także, jak korzystać z chmury, aby uniknąć problemów z przepełnieniem pamięci i jak dobrać wariant pojemności do codziennych nawyków oraz planów na najbliższe lata.

Ile pamięci wewnętrznej potrzebuje iPhone? Z tego artykułu dowiesz się:

Jakie warianty masz do wyboru? Od 128 GB do nawet 1 TB

Na dobry początek warto, abyśmy wyjaśnili sobie jedną kwestię: dostępne opcje pamięci wewnętrznej w iPhonie. W najnowszej generacji iPhone 17 możemy wybierać spośród czterech opcji ilości pamięci wewnętrznej: 256 GB, 512 GB, 1 TB i 2 TB, zależnej od modelu. Po raz pierwszy w historii Apple w iPhonie 17 całkowicie zrezygnowało z opcji 128 GB. Ich dostępność prezentuje się następująco:

iPhone 17 [podstawowy] - 256 GB, 512 GB

iPhone 17 Air - 256 GB, 512 GB, 1 TB

iPhone 17 Pro - 256 GB, 512 GB, 1 TB

iPhone 17 Pro Max - 256 GB, 512 GB, 1 TB, 2 TB

Jeżeli jednak na oku masz iPhone 16 (lub 15 - opcje wyglądają identycznie), to jego warianty pamięci wewnętrznej prezentują się następująco:

iPhone 16 [podstawowy] - 128 GB, 256 GB, 512 GB

iPhone 16 Plus - 128 GB, 256 GB, 512 GB

iPhone 16 Pro - 128 GB, 256 GB, 512 GB, 1 TB

iPhone 16 Pro Max - 256 GB, 512 GB, 1 TB

iPhone 16e - 128 GB, 256 GB, 512 GB

Co ważne, dla iPhone'ów ogólnie, nigdy nie posiadały one (i prawdopodobnie już nigdy nie będą posiadać) wejścia na kartę pamięci. Oznacza to, że twoja decyzja teraz będzie rzutować na kolejne lata. Bo pamięci wewnętrznej w iPhonie nie da się rozszerzyć, można jedynie "ratować się" przerzuceniem plików na komputer lub do dysku w chmurze. Dlatego wybór ilości pamięci wewnętrznej musi być dokonywany z uwzględnieniem zarówno twoich obecnych zainteresowań i nawyków, jak i z ich potencjalnymi zmianami w czasie.

Obowiązkowe gigabajty zjadane przez system iOS

Podobnie jak w przypadku smartfonów z systemem Android, ilość pamięci wewnętrznej nie równa się ilości dostępnej dla użytkownika. A to z prostego powodu: część zajmowana jest już przez system operacyjny. W przypadku wyjęcia z pudełka nowego iPhone'a możemy spodziewać się, że iOS na powitanie "zje" ok. 11-12 GB pamięci wewnętrznej.

Kolejnym obowiązkowym zjadaczem pamięci są Dane Systemowe. Dane te stanowią połączenie pobranych danych własnych każdej aplikacji, pamięci podręcznej przeglądarki Safari, pamięci podręcznej aplikacji Mail, pobranych wiadomości e-mail i załączników, stron z listy Czytelnia Safari, notatek, notatek głosowych i plików kopii zapasowych. Ilość pamięci zajmowanej przez Dane Systemowe zmienia się w czasie i jest zależna od tego, jak sam użytkownik korzysta z iPhone'a, dlatego w ich przypadku ilość "zjadanego" miejsca waha się w przedziale od 5 do nawet 15 GB. W większości przypadków jest to jednak liczba bliższa 10 GB.

Tak więc wyjmując iPhone'a z pudełka, należy się liczyć z faktem, że pamięć wewnętrzna dostępna dla użytkownika będzie się pomniejszona o ok. 20 GB.

Ilość pamięci zajmowanej przez aplikacje

Ilość pamięci zajmowanej przez aplikacje w systemie iOS to temat rzeka. A to ze względu na fakt, że każdy z nas używa innego zestawu aplikacji i używa ich w inny sposób. Każda z aplikacji potrzebuje innej ilości wolnej przestrzeni, a sama ilość zajmowanego miejsca różni się w zależności od użytkownika (wpływają na to m.in. dane samej aplikacji czy pliki tymczasowe).

W przypadku aplikacji takich jak Facebook, YouTube, Instagram czy TikTok można spodziewać się od około 1 GB do nawet 3 GB zajmowanego miejsca.

Komunikatory pokroju WhatsApp, Facebook Messenger czy Discord, ale także domyślna aplikacja do SMS-ów i iMessage - Wiadomości w większości przypadków zajmują około 2 do 3 GB. Jednocześnie zależnie od aktywności i ilości przechowywanych plików tymczasowych, często używane komunikatory mogą spokojnie "urosnąć" do nawet 10 GB.

Aplikacje do streamingu muzyki typu Spotify czy Apple Music w przypadku przechowywania muzyki lokalnie (np. do słuchania w trybie offline) to kolejne obciążenie dla systemu, które spokojnie może przekroczyć 10 GB.

Rozmiary "typowych" aplikacji służących ci w twojej codzienności pokroju kalendarza, klienta poczty, map, aplikacji lojalnościowych supermarketów, aplikacji do zamawiania jedzenia czy Allegro wahają się w przedziale od ok. 200 MB do 800 MB.

Każdy użytkownik iPhone'a - niezależnie od tego z jakiej przeglądarki korzysta - powinien przygotować się także na fakt, że choć same przeglądarki internetowe zajmują ok. 200 MB, to dane przeglądania szybko podbijają ich rozmiar do 1-2 GB.

Ponownie, wszystkie te liczby są wartościami orientacyjnymi, zależnymi od aktywności samego użytkownika. Jednakże założenie, że na aplikacje należy przeznaczyć minimalnie ok. 25 GB pamięci wewnętrznej, nie będzie dalekie od rzeczywistości.

Gry mogą w sekundę zjeść iPhone'a

Rozmiar gier, podobnie jak rozmiar "zwykłych" aplikacji, to także dość rozległy temat zarówno ze względu na różnice pomiędzy grami, jak i same tendencje użytkownika. Bowiem pod hasłem gry chowają się proste (i rozmiarowo małe) gry logiczne, trochę większe gry zręcznościowe zabijające czas w poczekalni do lekarza, wschodnioazjatyckie gry RPG spokojnie przekraczające 10 GB czy kolosy pokroju Resident Evil 4 "zjadające" nawet 70 GB pamięci wewnętrznej.

Zależnie od typu gracza, jakim jesteś, w przypadku gier warto przyjąć założenie od 5 do nawet 30 GB zajmowanego miejsca.

Zdjęcia to powolni zabójcy każdej pamięci wewnętrznej

Zdjęcia robimy wszędzie, dosłownie wszędzie. Począwszy od selfie, relacji na mediach społecznościowych, fotografii ładnych widoków, poprzez codzienne zastosowania pokroju zrobienia zdjęcia produktu w sklepie, by upewnić się, że jest on tym czego chciał inny z domowników, i poprzez śmieszne zdjęcia domowego pupila, a kończąc na zdjęciach dokumentów, notatek czy znaków informacyjnych. Do tego dochodzą jeszcze zrzuty ekranu, które wspólnie ze zdjęciami dokładają setki (a nawet tysiące) cegiełek zatykających pamięć wewnętrzną.

Rozmiar plików zdjęć różni się w zależności od ustawień aparatu, m.in. rozdzielczości, czułości ISO, ogniskowej, formatu pliku zdjęcia, ale także od samej zawartości fotografii (mniej detali - mniejszy rozmiar). Zwykle fotografie wykonywane z użyciem iPhone'a mieszczą się w przedziale od 2 do 8 MB, a większość z nich - wykonanych przez przeciętnego użytkownika, niezagłębiającego się w zaawansowane funkcje aparatu - powinna mieć rozmiar ok. 4 MB. Tak więc można założyć, że zdjęcia zajmą ok. 15 do 25 GB.

Chmura kluczem do niezatkania iPhone'a

Jak wspomniałam na początku, iPhone nie posiada wejścia na kartę pamięci, wobec czego nie da się fizycznie rozszerzyć pamięci wewnętrznej przeznaczonej na aplikacje i pliki. Można jednak rozszerzyć tę wirtualną, na pliki - a konkretniej zaopatrzyć się w subskrypcje dysku w chmurze, która pozwoli na bezpieczne przechowywanie plików przy jednoczesnym odciążeniu iPhone'a. Chmury wykorzystywane są głównie do przechowywania zdjęć, filmów i dokumentów - chmura nie pomoże ci gdy miejsce w pamięci wewnętrznej zajmują gry i aplikacje

iCloud+, najpopularniejsza wśród użytkowników iPhone'ów chmura od Apple, zaczyna się już od 4,99 zł miesięcznie za 50 GB miejsca na dowolne pliki. Google One oferuje 200 GB za 13,99 zł miesięcznie, a OneDrive Microsoftu w zamian za 29,99 zł miesięcznie (lub 299,99 zł rocznie) oferuje aż 1 TB przestrzeni w chmurze.

No to jaka ilość pamięci jest dla mnie odpowiednia? Podsumowanie

Wyjmując iPhone z pudełka, powinniśmy być przygotowani, że urządzenie realnie zaoferuje nam 20 GB mniej pamięci wewnętrznej - tyle mniej-więcej będzie zajmował system iOS z Danymi systemowymi.

Kolejne 25 GB to w pozytywnym scenariuszu minimum, jakie zajmą aplikacje (i ich dane) instalowane przez przeciętnego użytkownika. Ilość ta jest zmienna w zależności od indywidualnych potrzeb i nawyków użytkownika i może być w rzeczywistości niższa, lub wręcz przeciwnie - rosnąć w miarę upływu czasu.

Warto także uwzględnić, że zdjęcia robione przez przeciętnego użytkownika spokojnie będą zajmować około 15-25 GB pamięci wewnętrznej. 15-25 GB z potencjałem na szybkie podwojenie, a nawet potrojenie tej liczby, w zależności od tego, z jaką intensywnością używany jest aparat i zaawansowaniem samego użytkownika.

128 GB

W przypadku nowych iPhone’ów 17 Apple całkowicie zrezygnowało z opcji 128 GB, ale wciąż pozostaje ona dostępna w starszych modelach. Wariant 128 GB to dobry wybór dla osób korzystających ze smartfona w sposób umiarkowany - bez instalowania dziesiątek aplikacji czy dużych gier - oraz gotowych do regularnego przenoszenia zdjęć i wideo do chmury. Taki wariant wymaga pewnej dyscypliny w zarządzaniu pamięcią, ale dla mniej wymagających użytkowników może być wystarczający. Zwłaszcza jeżeli w parze ze 128 GB idzie także okazyjna cena.

256 GB

W serii iPhone 17 podstawą stało się już 256 GB i trudno się dziwić - to wariant, który najlepiej odpowiada potrzebom większości użytkowników. Daje swobodę w korzystaniu z aplikacji, gier i aparatu bez ciągłego martwienia się o brak miejsca. Nawet osoby aktywnie korzystające z aparatu mogą długo obyć się bez komunikatu o braku pamięci, choć w przypadku dużych bibliotek zdjęć i filmów nadal warto rozważyć wsparcie w postaci chmury.

512 GB

Jeszcze niedawno 512 GB uchodziło za opcję przesadną, której większość użytkowników nie była w stanie wykorzystać. W iPhone 17 to jednak "nowy standardowy upgrade" - i mimo to dla wielu nadal będzie opcją wykraczającą poza ich rzeczywiste potrzeby. Dopłata do 512 GB ma sens przede wszystkim wtedy, gdy planujesz korzystać z telefonu przez wiele lat, instalować liczne gry i aplikacje lub chcesz całkowicie uniezależnić się od usług chmurowych i trzymać wszystkie pliki wyłącznie w pamięci urządzenia.

1 TB i 2 TB

Pamięć mierzona w terabajtach to terytorium profesjonalistów - fotografów i/lub twórców wideo, którzy potrzebują pamięci do przechowywania nagrań i zdjęć w ich oryginalnym formacie, a nierzadko także do przechowywania aplikacji niezbędnych do ich obróbki. 1 TB czy 2 TB to ilość pamięci pozwalająca im działać bez potrzeby przesyłania plików do chmury lub na nośnik zewnętrzny. Jednocześnie 1 TB lub 2 TB pamięci wewnętrznej to opcja, której prawdopodobnie nie wykorzysta żaden przeciętny użytkownik. No chyba, że wykona około 200 tys. zdjęć i będzie instalować aplikacje i gry dla samego faktu ich posiadania.

Zdjęcie główne: Wongsakorn 2468 / Shutterstock

Malwina Kuśmierek 11.09.2025 14:01

