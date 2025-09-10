Apple obniża cenę iPhone 16, dlatego telefon podrożał. Zaraz, co?

Ładowanie...

Apple co roku decyduje się na wycofanie zeszłorocznych modeli Pro, ale pozostawia starsze modele bazowe, jako te tańsze w ofercie. Przykładowo, gdy seria iPhone 16 była najnowsza, bez problemu mogliśmy kupić model 15 i 15 Plus. Teraz, gdy najnowsza jest rodzina oznaczona liczbą 17, piętnastki zostały wycofane z oficjalnej sprzedaży, a na ich miejsce weszły iPhone'y 16.

Oficjalne, sugerowane przez Apple’a ceny wyglądają tak:

iPhone 16 128 GB - 3499 zł,

iPhone 16 Plus 128 GB - 3999 zł, 256 GB - 4499 zł.

Wcześniej wszystkie te smartfony kosztowały o 500 zł więcej. Za podstawową szesnastkę w wariancie 128 GB na premierę trzeba było zapłacić 3999 zł, za 16 Plus - 4499 zł. Oznacza to, że przynajmniej w teorii oba smartfony stały się znacznie bardziej opłacalne. Teoria jednak zazwyczaj różni się od praktyki i w tym przypadku nie jest inaczej.

iPhone’a 16 już wcześniej był dostępny w bardziej opłacalnych cenach. Sprzęt można było kupić w cenie 3329 zł, czyli 670 zł taniej w porównaniu z premierową ceną 3999 zł. Musimy jednak pamiętać, że cena tego modelu w sklepie Apple’a była niezmienna, natomiast w innych sklepach z elektroniką - znacznie niższa.

To właśnie inni autoryzowani sprzedawcy Apple często indywidualnie decydują o promocjach na smartfony. Teraz najwyraźniej musieli się dostosować do nowych cen Apple’a. Najprawdopodobniej przez jakiś czas smartfony te będą dostępne w cenie 3499 zł (iPhone 16 Plus za 3999 zł). Niebawem zapewne powrócą do poziomu przed obniżką, która tak naprawdę była podwyżką cen.

Czy jednak to, że telefon jest ok. 170 zł droższy, niż wcześniej sprawia, że nie warto się nim zainteresować? W tym momencie trzeba zaznaczyć, że iPhone 17 w wersji 256 GB jest dostępny w trochę wyższej cenie 3999 zł (500 zł drożej), natomiast sprzęt ten pod każdym względem jest znacznie lepszy. Nowy iPhone został wyposażony w bardziej zaawansowany ekran 120 Hz oraz dwukrotnie większą pamięć.

Jeśli macie ok. 3500 zł (ale nie więcej), wtedy wybór modelu 16 będzie uzasadniony. Mimo wszystko i tak polecałbym trochę poczekać, aż iPhone 16 spadnie do ceny ok. 3000 zł. Wtedy będzie znakomitym wyborem.

Albert Żurek 10.09.2025 16:43

