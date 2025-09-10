Ładowanie...

iPhone Air to pierwszy tak cienki smartfon w historii Apple’a, który nawiązuje do innych sprzętów tej firmy: MacBooka Air oraz iPada Air. O ile imponująca cienkość w przypadku laptopa może mieć sens – te urządzenia i tak oferują potężne czasy pracy na jednym ładowaniu – tak w przypadku smartfona może być z tym problem. Ale to nie jest jedyna bolączka nowego modelu.

iPhone Air i Samsung Galaxy S25 Edge to baaardzo cienkie smartfony

Największym wyróżnikiem obu modeli są rozmiary, a dokładniej grubość:

iPhone Air - 5,64 mm;

Samsung Galaxy S25 Edge - 5,80 mm.

Liczby mogą nic nie mówić, natomiast wystarczy porównać te urządzenia do innych smartfonów Samsunga lub Apple’a. Aby zobrazować różnicę, wymienię grubość obudowy innych modeli:

iPhone 17 Pro (Max) - 8,75 mm;

iPhone 17 - 7,95 mm;

Samsung Galaxy S25 - 7,20 mm;

Samsung Galaxy S25 Ultra - 8,20 mm.

Polecam spojrzeć także na zdjęcie iPhone’a Air wykonywane od boku. Wtedy naprawdę widać, że są to wyjątkowo cienkie urządzenia. Sprzęt z dopiskiem Air jest ponad 3 mm cieńszy od modeli 17 Pro (Max). To ponad 33-procentowa różnica, sprawiająca, że urządzenie w najcieńszym punkcie mierzy niespełna 6 mm. To jednak nie tak, że cała obudowa telefonu jest tak cienka.

Tak cienki jest iPhone 17 Air

Wystarczy spojrzeć na wyspę aparatu smartfona, która istotnie wystaje z reszty obudowy. Ten element rozciąga się na całej szerokości panelu tylnego, nawet mimo faktu zastosowania wyłącznie jednego obiektywu aparatu.

S25 Edge kontra portfel

W przypadku Samsunga Galaxy S25 Edge ogólna grubość jest trochę większa (0,16 mm), natomiast wyspa na aparaty jest malutka i obejmuje tylko dwa oczka. Takie rozwiązanie prezentuje się znacznie lepiej i w moim odczuciu jest… mniejszym oszustwem ze strony producenta. Dodatkowe wybrzuszenie pozwoliło Apple'owi schować kluczowe komponenty aparatu. Samsung zastosował trochę grubszą obudowę, bez zastosowania ogromnego garba.

Oba urządzenia nie należą do najmniejszych, najbardziej kompaktowych telefonów. To kwestia ekranów: 6,5 cala w iPhone Air i 6,7 cala w S25 Edge. Smartfony charakteryzują się wymiarami:

iPhone Air: 156.20 x 74.70 x 5.64 mm

Samsung Galaxy S25 Edge: 158.20 x 75.60 x 5.80 mm.

Różnice są zatem praktycznie niewyczuwalne w dłoni. Co z masą? iPhone Air waży 165 g, a Samsung - 163 g.

Samsung Galaxy S25 Edge został wyposażony w dwa aparaty, a iPhone Air - jeden

Apple postanowił zastosować mocno ograniczony zestaw aparatów w najcieńszym urządzeniu. Chociaż na wyspie jest mnóstwo miejsca, znajdziemy tam wyłącznie główny moduł 48 Mpix. Tymczasem Samsung zastosował zestaw dwóch jednostek: głównej 200 Mpix (wyciągniętej z S25 Ultra) i ultraszerokiego kąta 12 Mpix.

Pojedynczy system aparatów był akceptowalny w 2017 r., ale dzisiaj standardem jest minimum główny + szerokokątny. Takie rozwiązanie w urządzeniu za 5299 zł? Karygodne. Fani Apple’a i tak pewnie znajdą jakieś wytłumaczenie.

Akumulator na cały dzień? Zobaczę, jak uwierzę

Samsung Galaxy S25 Edge został wyposażony w baterię 3900 mAh ze wsparciem 25-watowego ładowania. Tymczasem w iPhone Air zastosowano akumulator 3149 mAh, dzięki któremu smartfon ma działać 27 godzin na baterii (gdzie zwykły iPhone 17 wytrzymuje do 30 godzin na jednym ładowaniu).

Zastosowanie większego akumulatora nie zawsze jest równoznaczne z lepszym czasem działania, aczkolwiek w tym przypadku Samsung powinien wygrywać. S25 Edge jest w stanie wytrzymać cały dzień na jednym ładowaniu (co wykazały nasze testy). Apple również twierdzi, że iPhone Air będzie osiągać taki wynik. Osobiście trudno jest mi uwierzyć w tę deklarację, przekonamy się dopiero po testach.

Tutaj widać garba iPhone'a Air

Dodam, że iPhone Air wspiera również standardowe, nieco ponad 20-watowe ładowanie przewodowe oraz 25-watowe bezprzewodowe za sprawą MagSafe.

iPhone Air i Samsung Galaxy S25 Edge – komuś tu brakuje złącza karty SIM

W obu urządzeniach zastosowano absolutnie najlepsze komponenty: świetne ekrany OLED 120 Hz, wydajne procesory (Snapdragon 8 Elite w Samsungu, A19 Pro w iPhone) oraz najlepsze materiały. Oba charakteryzują się wysoką odpornością dzięki wodoszczelności IP68 i wytrzymałym szkłom na ekranach. Jednak w iPhone Air zabrakło bardzo ważnej kwestii: złącza na kartę SIM.

Galaxy S25 Edge

Smukły smartfon Apple'a sprzedawany w Polsce wspiera tylko eSIM, co trzeba mieć na uwadze. Jeśli twój operator nie oferuje elektronicznej karty, będziecie mieli problem.

Którego wybrać? Cena mówi sama za siebie

iPhone Air w wersji 256 GB został wyceniony na 5299 zł. Tymczasem S25 Edge’a, który pod wieloma względami jest lepszy od jabłkowego rywala, kosztuje 3499 zł. To prawie 2 tys. zł różnicy. Jeśli po prostu chcecie cienki smartfon, lepszym wyborem będzie Samsung. Na urządzeniu jednak nie znajdziecie największego wyróżnika telefonów Apple’a - systemu iOS.

Albert Żurek 10.09.2025 17:28

