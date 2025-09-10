Nie musisz kupować nowych AirPods Pro 3. Najlepsza funkcja dostępna w poprzednim modelu

Ładowanie...

Apple zazwyczaj zastrzega nowe funkcje dla najświeższego sprzętu, aby napędzać sprzedaż. Tym razem część opcji, takich jak mierzenie tętna czy ulepszone ANC, faktycznie pozostaje ekskluzywna dla AirPodsów Pro 3. Aby skorzystać z tłumaczenia na żywo w starszych AirPodsach będzie potrzebny jednak odpowiedni smartfon oraz… język.

Starsze AirPods Pro 2 i AirPods 4 również obsłużą tłumaczenie na żywo. Apple nie skąpi aktualizacji

Tłumaczenie na żywo w AirPods będzie działać, tak jak możemy się tego spodziewać - po aktywacji słuchawki będą zbierać słowa w językach obcych i w czasie rzeczywistym tłumaczyć je na język wybrany przez osobę noszącą.

AirPods Pro 2 oraz AirPods 4 (zarówno w wersji z ANC, jak i bez) również otrzymają funkcję tłumaczenia na żywo. Aby działała, konieczna będzie aktualizacja oprogramowania układowego – ta powinna pojawić się w przyszłym tygodniu.

Do obsługi funkcji potrzebny będzie także iOS 26, którego premierę zaplanowano na poniedziałek 15 września, oraz iPhone ze wsparciem Apple Intelligence. Oznacza to, że opcja będzie dostępna na iPhoniee 15 Pro (Max) oraz nowszych: serii 16 (16e, 16, 16 Plus, 16 Pro, 16 Pro Max) oraz 17 (17, 17 Air, 17 Pro, 17 Pro Max).

Na początku tłumaczenie na żywo obsłuży język angielski, francuski, niemiecki, portugalski i hiszpański. Do końca roku mają dojść włoski, japoński, koreański i chiński. Polskiego niestety nie ma na liście i – póki Apple Intelligence nie zadebiutuje w naszym języku – raczej się nie pojawi.

Apple Intelligence działa w Polsce, ale wyłącznie w języku angielskim, a więc funkcja może się przydać tym, którzy znają ten język. Nie liczmy jednak na całkowite zburzenie barier językowych - AirPodsy pomogą zrozumieć, co mówią inni, lecz jeśli sami będziemy chcieli coś przekazać, wciąż trzeba będzie użyć tłumacza w telefonie i pokazać lub odtworzyć tekst drugiej osobie.

Na koniec dodam, że podobne rozwiązanie od dłuższego czasu jest dostępne w smartfonach Samsung Galaxy i słuchawkach Galaxy Buds 3 (Pro). Działa również w języku polskim, a więc jeśli dużo podróżujecie i zależy wam na tej funkcji, być może będziecie chcieli wybrać Samsunga zamiast iPhone’a i AirPodsów.

Albert Żurek 10.09.2025 13:57

