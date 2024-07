Recenzja Galaxy Buds3 Pro. Są lepsze niż AirPodsy Pro, a przyczepić można się tylko do jednego

Zamiast dotykać pałeczek, posiadacze nowych Budsów muszą je ściskać. Szczypać wręcz. Najlepiej z obu stron jednocześnie, wykorzystując kciuk oraz palec wskazujący, trochę jakbyście chcieli wyrwać włos. Dobra wiadomość jest taka, że przy tej metodzie sterowania trudno o przypadkowe wciśnięcie, nawet podczas wyjmowania słuchawek z uszu. Zła to to, że szczypanie wymaga o wiele więcej zaangażowania od użytkownika. Co innego musnąć pałeczkę z tacką naciskową, jak u konkurencji, co innego ścisnąć ją dwoma palcami. Samsung wymaga od nas podniesienia dłoni wyżej, a także minimalnie więcej siły.