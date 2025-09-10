REKLAMA
iOS 26 oficjalnie - Apple potwierdził datę. Oto co się zmienia

iOS 26, iPadOS 26 i macOS Tahoe doczekały się największych zmian wizualnych od lat. O tym czy wyszło im to na dobre przekonasz się już w przyszłym tygodniu - bo Apple podał datę oficjalnego wydania aktualizacji iOS 26 i pozostałych systemów.

Malwina Kuśmierek
Apple ogłasza datę wydania iOS 26 i innych systemów
Apple potwierdził, że najnowsze wersje swoich systemów operacyjnych - iOS 26, iPadOS 26 oraz macOS Tahoe - trafią do użytkowników już 15 września. Aktualizacje pojawią się kilka dni przed premierą iPhone’a 17 i Apple Watch Series 11, które zadebiutują w sprzedaży 19 września.

iOS 26 już w przyszłym tygodniu. Oto pełna lista nowości

Najważniejszą nowością jest oczywiście iOS 26, który przynosi największe od lat zmiany w wyglądzie i działaniu systemu na iPhone’ach. Apple wprowadza do interfejsu nowy język projektowania o nazwie Liquid Glass - z półprzezroczystymi, "szklanymi" elementami i efektami wizualnymi oraz uproszczonymi paskami nawigacji. Zmiana obejmuje zarówno ekran główny, ekran blokady, jak i systemowe aplikacje.

Drugim filarem iOS 26 są funkcje oparte na Apple Intelligence, czyli zestawie narzędzi sztucznej inteligencji działającej lokalnie na urządzeniu. Najbardziej wyróżnia się Live Translation, umożliwiające tłumaczenie tekstu i dźwięku w czasie rzeczywistym w aplikacjach Wiadomości, FaceTime czy Telefon. System pozwala też inteligentnie analizować treści na ekranie - np. wyszukiwać informacje bezpośrednio ze zrzutu ekranu - oraz filtruje połączenia i wiadomości, aby ograniczać rozproszenie użytkownika.

iPhone 17 Liquid Glass
iPhone 17 z systemem iOS 26

Wśród innych zmian warto wymienić nową aplikację Apple Games, odświeżone Mapy, dodatkowe opcje w CarPlay i Apple Music, a także rozszerzenie aplikacji Telefon na iPada i Maka.

Zgodność iPhone’ów z iOS 26. Sprawdź, czy się łapiesz na aktualizację

Nowa wersja systemu trafi na szeroką gamę urządzeń. Zgodnie z listą opublikowaną przez Apple, iOS 26 pobiorą użytkownicy następujących modeli:

  • iPhone 16e,
  • iPhone 16 i 16 Plus,
  • iPhone 16 Pro i 16 Pro Max,
  • iPhone 15 i 15 Plus,
  • iPhone 15 Pro i 15 Pro Max,
  • iPhone 14 i 14 Plus,
  • iPhone 14 Pro i 14 Pro Max,
  • iPhone 13 i 13 mini,
  • iPhone 13 Pro i 13 Pro Max,
  • iPhone 12 i 12 mini,
  • iPhone 12 Pro i 12 Pro Max,
  • iPhone 11,
  • iPhone 11 Pro i 11 Pro Max,
  • iPhone SE (2. i 3. generacji).

Lista jest więc stosunkowo długa, co oznacza, że także posiadacze kilkuletnich modeli będą mogli skorzystać z nowego systemu. Jednak nie wszystkie urządzenia załapały się na aktualizację. Najnowszego iOSa po raz pierwszy nie dostaną iPhone XR, XS i XS Max, co dla ich właścicieli powinno być najlepszym sygnałem, że prawdopodobnie pora na przesiadkę - może nie teraz, ale za jakiś czas.

Apple podkreśla, że mimo braku pełnego wsparcia systemowego, właściciele tych modeli nadal będą mogli liczyć na okazjonalne poprawki bezpieczeństwa.

Nie tylko iOS

Równolegle Apple udostępni też pozostałe aktualizacje: iPadOS 26, tvOS 26, watchOS 26, visionOS 26 oraz macOS Tahoe 26, który wprowadza Liquid Glass na komputery Mac. Co ważne, będzie to ostatnia duża aktualizacja dla modeli z procesorami Intela - dalszy rozwój macOS będzie skupiony na komputerach opartych na procesorach Apple Silicon.

Premiera 15 września oznacza, że użytkownicy otrzymają dostęp do nowych funkcji jeszcze przed debiutem iPhone'ów 17 i najnowszych Apple Watchy, które iOS 26 i watchOS będą miały zainstalowane fabrycznie.

Apple pokazało iPhone 17 - to chciałbyś wiedzieć:

Malwina Kuśmierek
10.09.2025 08:56
