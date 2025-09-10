REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Bezpieczeństwo

iPhone 17 z niezwykłym zabezpieczeniem. To kompletna nowość

iPhone 17 wprowadza Memory Integrity Enforcement (MIE) - pierwszą na rynku zawsze włączoną ochronę przed błędami pamięci dzięki ścisłej współpracy hardware’u i software’u, bez kompromisu w wydajności.

Maciej Gajewski
iPhone 17 Memory Integrity Enforcement
REKLAMA

Apple od lat rozwija technologie zapobiegające atakom wykorzystującym błędy pamięci, a Memory Integrity Enforcement to kulminacja ponad pięcioletniego skoordynowanego wysiłku inżynieryjnego. MIE łączy w sobie zaawansowane alokatory pamięci - jak kalloc_type czy xzone malloc - z rozszerzeniem Enhanced Memory Tagging Extension (EMTE) działającym w trybie synchronicznym. Dzięki temu każde przekroczenie granicy bufora czy próba użycia zwolnionego obszaru pamięci natychmiast powoduje przerwanie działania procesu, zanim złośliwy kod zdąży nabroić.

Implementacja EMTE wymagała zmian zarówno w chipach A19/A19 Pro, jak i w systemach iOS 17 oraz nowszych. Apple rozwiązało słabości oryginalnego ARM MTE wprowadzając specyfikację EMTE z wymuszonym, zawsze włączomym tag checkingiem oraz ochroną poufności tagów pamięci przez mechanizmy typu Secure Page Table Monitor. Cały ten ekosystem został zaprojektowany tak, by nie odczuć go w codziennym użytkowaniu - kontrola tagów odbywa się dyskretnie, a optymalizacje alokatorów minimalizują narzut wydajnościowy.

REKLAMA
Memory Integrity Enforcement blokuje przepełnienia bufora

To też jest ciekawe:

Jak działa Memory Integrity Enforcement?

Memory Integrity Enforcement opiera się na trzech filarach:

  1. Bezpieczne alokatory pamięci. Kalloc_type w jądrze i xzone malloc w przestrzeni użytkownika wykorzystują informacje o typie danych, aby umieszczać alokacje w osobnych sekcjach pamięci, co zniechęca do tworzenia nakładających się struktur potrzebnych dla exploitów. Dzięki temu atakujący musi mierzyć się z rozdzieleniem typów już na poziomie strony pamięci (16 KB), co utrudnia zarówno przepełnienia bufora, jak i use-after-free.
  2. Enhanced Memory Tagging Extension (EMTE). Każda mała alokacja otrzymuje sekretne tagi. Próba odczytu lub zapisu do pamięci z niepoprawnym tagiem kończy się natychmiastowym błędem, a system może zareagować i zamknąć aplikację. Apple wymusiło synchroniczne sprawdzanie tagów - nie ma momentów, w których atak by przeszedł niezauważony.
  3. Tag Confidentiality Enforcement. Chroni przed ujawnieniem tagów atakami bocznymi i spekulacyjnymi. Nowatorskie rozwiązania działają bez drastycznego spadku wydajności, a częste ponowne seedowanie generatora pseudolosowego uniemożliwia przewidzenie tagów.
Memory Integrity Enforcement blokuje dostęp do pamięci po jej zwolnieniu

Dodatkowo Apple zaangażował swój zespół ofensywny już od 2020 r. - programowali oni i testowali realne łańcuchy exploitów na prototypach dopóki MIE nie zniweczyło niemal każdego znanego ataku. Dzięki temu nowy mechanizm bezawaryjnie blokuje luki stosowane przez komercyjne spyware, nawet te o poziomie finansowania państwowego.

Dlaczego to ważne?

Memory Integrity Enforcement a łańcuchy ataków w świecie rzeczywistym

Choć iOS co prawda od lat cieszy się reputacją niezdobytej twierdzy przeciw malware tak Memory Integrity Enforcement podnosi poprzeczkę jeszcze wyżej, skupiając się na najbardziej zaawansowanych atakach - tych, które trafiają w nieliczne, zaawansowane cele. Dla przeciętnego użytkownika zabezpieczenia te są niewidoczne, ale entuzjaści docenią, że Apple inwestuje ogromne zasoby w ochronę przed spyware’em, zamiast uciekać się do kompromisów. W Xcode już teraz można włączyć opcje Enhanced Security, by testować EMTE w swoich aplikacjach.

Apple precyzyjnie zaplanowało, gdzie i jak wdrożyć EMTE - głównie dla mniejszych alokacji, których alokatory programowe nie pokrywały. Dzięki temu kontrola tagów jest wyważona i ukierunkowana tam, gdzie przynosi największe korzyści bezpieczeństwa, a narzut na CPU i pamięć jest minimalny. Architektura Apple Silicon w A19/A19 Pro została dostrojona do obsługi synchronicznej kontroli tagów, co pozwala utrzymać płynność systemu nawet przy maksymalnym obciążeniu.

REKLAMA

iPhone 17 i iPhone Air stanowią pierwsze urządzenia z zawsze włączonym, synchronicznym EMTE, bezbłędną ochroną tagów i zaawansowanymi alokatorami, które razem skutecznie niweczą najbardziej wyrafinowane exploit chainy. Oznacza to spokój i pewność, że Apple po raz kolejny wyznacza standardy bezpieczeństwa nie rezygnując z topowej wydajności.

REKLAMA
Maciej Gajewski
10.09.2025 16:49
Tagi: AppleiOSiPhoneTelefony
Najnowsze
16:43
Apple obniża cenę iPhone 16, dlatego telefon podrożał. Zaraz, co?
Aktualizacja: 2025-09-10T16:43:32+02:00
16:26
Rosjanie: nie było żadnych dronów. Trolle podważają polskie komunikaty
Aktualizacja: 2025-09-10T16:26:34+02:00
16:04
Yale: "Myśl o wierceniu w drzwiach jest przerażająca". Ich nowy zamek ma to zmienić
Aktualizacja: 2025-09-10T16:04:45+02:00
15:49
Spotify wreszcie to zrobiło. Bezstratny dźwięk już dostępny, bez dopłat
Aktualizacja: 2025-09-10T15:49:41+02:00
14:55
Polska chce uruchomić Artykuł 4 NATO. Jest wniosek, takie są skutki
Aktualizacja: 2025-09-10T14:55:17+02:00
13:57
Nie musisz kupować nowych AirPods Pro 3. Najlepsza funkcja dostępna w poprzednim modelu
Aktualizacja: 2025-09-10T13:57:01+02:00
12:55
Apple Watch Ultra 3 kontra Ultra 2. Sprawdziłem na papierze, czy warto
Aktualizacja: 2025-09-10T12:55:57+02:00
12:43
Dezinformacja wchodzi do Polski łatwiej niż drony. Przeraziłem się, widząc efekty
Aktualizacja: 2025-09-10T12:43:19+02:00
11:09
Tak zestrzelono rosyjskie drony nad Polską. Jest nagranie
Aktualizacja: 2025-09-10T11:09:57+02:00
11:02
iPhone Air to smartfon, którego pragnę, ale to byłby związek bez przyszłości
Aktualizacja: 2025-09-10T11:02:29+02:00
10:19
iPhone Air może i ma płaskowyż zamiast wyspy aparatu, ale za to i tak się giba
Aktualizacja: 2025-09-10T10:19:39+02:00
10:04
Jakie tanie słuchawki bezprzewodowe kupić? Te od Huaweia brzmią jak rozsądny wybór
Aktualizacja: 2025-09-10T10:04:28+02:00
9:34
Takiej magii się nie spodziewałem. Piekarnik, który nawet amatora zamieni w szefa kuchni
Aktualizacja: 2025-09-10T09:34:18+02:00
8:56
iOS 26 oficjalnie - Apple potwierdził datę. Oto co się zmienia
Aktualizacja: 2025-09-10T08:56:57+02:00
8:01
Polska przestrzeń naruszona przez rosyjskie drony. Jest Alert RCB
Aktualizacja: 2025-09-10T08:01:29+02:00
7:45
Zakładam nowe słuchawki Apple’a i nic nie słyszę - bo o to chodzi
Aktualizacja: 2025-09-10T07:45:02+02:00
6:45
Wielki nieobecny pokazu Apple. Dwie litery palą Tima Cooka ze wstydu
Aktualizacja: 2025-09-10T06:45:00+02:00
6:34
Widzimy kolory tak samo? Naukowcy w końcu mają odpowiedź
Aktualizacja: 2025-09-10T06:34:00+02:00
6:23
iPhone 17, Air i Pro w pigułce - 10 rzeczy, które trzeba wiedzieć
Aktualizacja: 2025-09-10T06:23:00+02:00
6:12
Nowe fakty o przodkach Polaków. Nasze pochodzenie to nie mit
Aktualizacja: 2025-09-10T06:12:00+02:00
6:01
Znaleźli sposób na kolejki w PSZOK-u. Wizyta ze śmieciami jak u lekarza
Aktualizacja: 2025-09-10T06:01:00+02:00
21:38
iPhone 17 ze 120 Hz. Apple w końcu bez wstydu, to ważna zmiana
Aktualizacja: 2025-09-09T21:38:22+02:00
21:22
Polskie ceny Apple Watch 11, AirPods Pro 3 i Watch Ultra 3. Jest zaskakująco dobrze
Aktualizacja: 2025-09-09T21:22:16+02:00
21:07
Apple wyręczył Biały Dom i sam zrobił Trump Phone'a
Aktualizacja: 2025-09-09T21:07:40+02:00
20:59
iPhone 17 – mamy polskie ceny. Niby taniej, ale drożej
Aktualizacja: 2025-09-09T20:59:49+02:00
20:18
iPhone 17 Pro (Max) jest cudowny. Nowa wyspa aparatu i te kolory
Aktualizacja: 2025-09-09T20:18:45+02:00
20:05
iPhone Air oficjalnie. Może jest cienki, ale za to jest potworem
Aktualizacja: 2025-09-09T20:05:39+02:00
19:54
iPhone 17 - oto on. Prośby zostały wysłuchane
Aktualizacja: 2025-09-09T19:54:10+02:00
19:44
Apple Watch SE 3 zmienia definicję taniego zegarka. Na lepsze
Aktualizacja: 2025-09-09T19:44:24+02:00
19:43
Apple Watch 11 mnie rozczarował. Nie brałbym nawet za darmo
Aktualizacja: 2025-09-09T19:43:07+02:00
19:41
AirPods 3 Pro z najlepszym ANC na świecie. No, zobaczymy
Aktualizacja: 2025-09-09T19:41:19+02:00
19:36
Apple Watch Ultra 3 to gigant, nie zegarek. Największy w historii
Aktualizacja: 2025-09-09T19:36:37+02:00
18:37
Kuna w polskiej armii. Ten bezzałogowy zabójca zmieni nasze wojsko
Aktualizacja: 2025-09-09T18:37:34+02:00
18:05
Smartfony Samsunga z pomysłową nowością od Google'a. Inni muszą czekać
Aktualizacja: 2025-09-09T18:05:42+02:00
17:42
Garmin w końcu ma nowy, mały komputer rowerowy. Nawet nim zapłacisz
Aktualizacja: 2025-09-09T17:42:37+02:00
16:48
Firefox jak Biedronka. Będziesz trząsł iPhone'em, o ile jest drogi
Aktualizacja: 2025-09-09T16:48:42+02:00
16:28
Polska zamyka granice z Białorusią. Niebawem będzie tam wrogie wojsko
Aktualizacja: 2025-09-09T16:28:00+02:00
16:16
Duma: Szwedzi kupują Polską broń za ogromne pieniądze. Mamy hit
Aktualizacja: 2025-09-09T16:16:46+02:00
16:08
Polski internet będzie gorszy. USA wypisuje się ze wspólnych działań
Aktualizacja: 2025-09-09T16:08:20+02:00
16:04
Ten robot w końcu sprząta w rogach. Zobaczyłem Ecovacs Deebot X11 Omni
Aktualizacja: 2025-09-09T16:04:05+02:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA