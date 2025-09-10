Dezinformacja wchodzi do Polski łatwiej niż drony. Przeraziłem się, widząc efekty

Ładowanie...

"W związku z bezprecedensowym naruszeniem polskiej przestrzeni powietrznej, od wczesnych godzin porannych służby odpowiedzialne za cyberbezpieczeństwo we wzmożony sposób monitorują sytuację i są w stanie podwyższonej gotowości" – informuje Ministerstwo Cyfryzacji w swoim komunikacie.

W trybie nadzwyczajnym zwołane zostało Połączonego Centrum Operacji Cyberbezpieczeństwa, które dokona przeglądu stanu zagrożeń oraz wyda ewentualne rekomendacje do podejmowania koniecznych działań. Podjęte zostaną dodatkowe działania dotyczące monitorowana, identyfikowania i przeciwdziałania dezinformacji - czytamy.

REKLAMA

Jak zaznaczył resort, obecnie infrastruktura krytyczna państwa w obszarze cyberprzestrzeni działa bez żadnych zakłóceń.

Niewątpliwie działania dotyczące "monitorowana, identyfikowania i przeciwdziałania dezinformacji" są niezbędne. Problem jednak w tym, że były potrzebne już wcześniej, a teraz odczuwamy konsekwencje nie tyle co ich braku, ale na pewno niewystarczających prób w zwalczaniu fałszywych informacji i szerzeniu dezinformacji.

Lektura niektórych wpisów jest przerażająca. Nie ma sensu cytować poszczególnych komentarzy, skróćmy je do stwierdzenia, że za naruszenie polskiej przestrzeni powietrznej dronami wcale nie odpowiada Rosja. Absurd, ale takich wpisów niestety naprawdę nie brakuje.

Gołym okiem widać, kto na takiej narracji zyskuje

I mniejsze znaczenie ma, czy ich autorami są opłacane konta, czy to boty, czy jak zwykło się nazywać takie osoby – pożyteczni idioci. Efekt jest taki, że przebija się szkodliwa, bardzo niebezpieczna dla nas wersja zdarzeń. Za to agresor może uśmiechać się tylko z satysfakcją. Już niewiele musi robić, lawina ruszyła.

Lektura porannych komentarzy smuci, ale niestety dziwić nie może. To dzieje się już od bardzo dawna. Niedawno ten problem poruszał na naszych łamach Rafał Gdak:

Ostatnio rozmawiałem ze znajomym, który niezwykle intensywnie "odpalił się" w kwestiach bieżących i z dużą dawką jadu, a może nawet nienawiści, wdał się w narrację, która nie pachniała samodzielnym myśleniem, ale mocną inspiracją. Do tego stopnia, że czułem się, jakbym słuchał Ławrowa lub Miedwiediewa. Rzecz w tym, że mój rozmówca wcześniej nie wykazywał podobnych skłonności. Jako że jest przedstawicielem średnio starszego pokolenia, zacząłem dociekać, skąd czerpie wiedzę o świecie. Gazetek prorosyjskich środowisk u niego nie znalazłem, więc podejrzenie padło na… Facebooka.

Teraz to samo, w dużej skali, obserwować możemy w komentarzach m.in. na Facebooku. "Podjęte zostaną dodatkowe działania dotyczące monitorowana, identyfikowania i przeciwdziałania dezinformacji" – zapowiada resort cyfryzacji. Czy będzie oznaczać to nacisk choćby na Facebooka, aby w końcu w temacie moderacji wpisów zaczęło się coś dziać? Niektórzy oburzą się, że to przecież cenzura, ale wiele komentarzy nie ma nic wspólnego z wolnością słowa, jest za to narzędziem propagandy w rękach agresora. Przegrywamy pod tym względem walkę i momentami wydaje się, że walkowerem, nie wychodząc nawet na boisko.

REKLAMA

Dezinformacja, fałszywe informacje, zmanipulowane wpisy nie uderzają wyłącznie w Polsce, więc potrzebne są wspólne działania państw i naciski na wielkie korporacje. Sami też musimy być uważni, wyczuleni, ostrożni – aby nie dać się sprowokować i przestraszyć. Bo również o to chodzi rosyjskiemu agresorowi.

REKLAMA

Adam Bednarek 10.09.2025 12:43

Ładowanie...