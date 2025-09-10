REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Bezpieczeństwo

Dezinformacja wchodzi do Polski łatwiej niż drony. Przeraziłem się, widząc efekty

Służby odpowiedzialne za cyberbezpieczeństwo są "w stanie podwyższonej gotowości", ale wystarczył rzut oka na komentarze w sieci, by dojść do wniosku, że dezinformacja, strach i manipulacje przedzierają się znacznie łatwiej niż drony. I niestety nie od dziś.

Adam Bednarek
drony
REKLAMA

"W związku z bezprecedensowym naruszeniem polskiej przestrzeni powietrznej, od wczesnych godzin porannych służby odpowiedzialne za cyberbezpieczeństwo we wzmożony sposób monitorują sytuację i są w stanie podwyższonej gotowości" – informuje Ministerstwo Cyfryzacji w swoim komunikacie.

W trybie nadzwyczajnym zwołane zostało Połączonego Centrum Operacji Cyberbezpieczeństwa, które dokona przeglądu stanu zagrożeń oraz wyda ewentualne rekomendacje do podejmowania koniecznych działań. Podjęte zostaną dodatkowe działania dotyczące monitorowana, identyfikowania i przeciwdziałania dezinformacji - czytamy.

REKLAMA

Jak zaznaczył resort, obecnie infrastruktura krytyczna państwa w obszarze cyberprzestrzeni działa bez żadnych zakłóceń.

Niewątpliwie działania dotyczące "monitorowana, identyfikowania i przeciwdziałania dezinformacji" są niezbędne. Problem jednak w tym, że były potrzebne już wcześniej, a teraz odczuwamy konsekwencje nie tyle co ich braku, ale na pewno niewystarczających prób w zwalczaniu fałszywych informacji i szerzeniu dezinformacji.

Lektura niektórych wpisów jest przerażająca. Nie ma sensu cytować poszczególnych komentarzy, skróćmy je do stwierdzenia, że za naruszenie polskiej przestrzeni powietrznej dronami wcale nie odpowiada Rosja. Absurd, ale takich wpisów niestety naprawdę nie brakuje.

Gołym okiem widać, kto na takiej narracji zyskuje

I mniejsze znaczenie ma, czy ich autorami są opłacane konta, czy to boty, czy jak zwykło się nazywać takie osoby – pożyteczni idioci. Efekt jest taki, że przebija się szkodliwa, bardzo niebezpieczna dla nas wersja zdarzeń. Za to agresor może uśmiechać się tylko z satysfakcją. Już niewiele musi robić, lawina ruszyła.

Lektura porannych komentarzy smuci, ale niestety dziwić nie może. To dzieje się już od bardzo dawna. Niedawno ten problem poruszał na naszych łamach Rafał Gdak:

Ostatnio rozmawiałem ze znajomym, który niezwykle intensywnie "odpalił się" w kwestiach bieżących i z dużą dawką jadu, a może nawet nienawiści, wdał się w narrację, która nie pachniała samodzielnym myśleniem, ale mocną inspiracją. Do tego stopnia, że czułem się, jakbym słuchał Ławrowa lub Miedwiediewa. Rzecz w tym, że mój rozmówca wcześniej nie wykazywał podobnych skłonności. Jako że jest przedstawicielem średnio starszego pokolenia, zacząłem dociekać, skąd czerpie wiedzę o świecie. Gazetek prorosyjskich środowisk u niego nie znalazłem, więc podejrzenie padło na… Facebooka.

Teraz to samo, w dużej skali, obserwować możemy w komentarzach m.in. na Facebooku. "Podjęte zostaną dodatkowe działania dotyczące monitorowana, identyfikowania i przeciwdziałania dezinformacji" – zapowiada resort cyfryzacji. Czy będzie oznaczać to nacisk choćby na Facebooka, aby w końcu w temacie moderacji wpisów zaczęło się coś dziać? Niektórzy oburzą się, że to przecież cenzura, ale wiele komentarzy nie ma nic wspólnego z wolnością słowa, jest za to narzędziem propagandy w rękach agresora. Przegrywamy pod tym względem walkę i momentami wydaje się, że walkowerem, nie wychodząc nawet na boisko.

REKLAMA

Dezinformacja, fałszywe informacje, zmanipulowane wpisy nie uderzają wyłącznie w Polsce, więc potrzebne są wspólne działania państw i naciski na wielkie korporacje. Sami też musimy być uważni, wyczuleni, ostrożni – aby nie dać się sprowokować i przestraszyć. Bo również o to chodzi rosyjskiemu agresorowi.

REKLAMA
Adam Bednarek
10.09.2025 12:43
Tagi: CyfryzacjaDezinformacjaFake news
Najnowsze
11:09
Tak zestrzelono rosyjskie drony nad Polską. Jest nagranie
Aktualizacja: 2025-09-10T11:09:57+02:00
11:02
iPhone Air to smartfon, którego pragnę, ale to byłby związek bez przyszłości
Aktualizacja: 2025-09-10T11:02:29+02:00
10:19
iPhone Air może i ma płaskowyż zamiast wyspy aparatu, ale za to i tak się giba
Aktualizacja: 2025-09-10T10:19:39+02:00
10:04
Jakie tanie słuchawki bezprzewodowe kupić? Te od Huaweia brzmią jak rozsądny wybór
Aktualizacja: 2025-09-10T10:04:28+02:00
9:34
Takiej magii się nie spodziewałem. Piekarnik, który nawet amatora zamieni w szefa kuchni
Aktualizacja: 2025-09-10T09:34:18+02:00
8:56
iOS 26 oficjalnie - Apple potwierdził datę. Oto co się zmienia
Aktualizacja: 2025-09-10T08:56:57+02:00
8:01
Polska przestrzeń naruszona przez rosyjskie drony. Jest Alert RCB
Aktualizacja: 2025-09-10T08:01:29+02:00
7:45
Zakładam nowe słuchawki Apple’a i nic nie słyszę - bo o to chodzi
Aktualizacja: 2025-09-10T07:45:02+02:00
6:45
Wielki nieobecny pokazu Apple. Dwie litery palą Tima Cooka ze wstydu
Aktualizacja: 2025-09-10T06:45:00+02:00
6:34
Widzimy kolory tak samo? Naukowcy w końcu mają odpowiedź
Aktualizacja: 2025-09-10T06:34:00+02:00
6:23
iPhone 17, Air i Pro w pigułce - 10 rzeczy, które trzeba wiedzieć
Aktualizacja: 2025-09-10T06:23:00+02:00
6:12
Nowe fakty o przodkach Polaków. Nasze pochodzenie to nie mit
Aktualizacja: 2025-09-10T06:12:00+02:00
6:01
Znaleźli sposób na kolejki w PSZOK-u. Wizyta ze śmieciami jak u lekarza
Aktualizacja: 2025-09-10T06:01:00+02:00
21:38
iPhone 17 ze 120 Hz. Apple w końcu bez wstydu, to ważna zmiana
Aktualizacja: 2025-09-09T21:38:22+02:00
21:22
Polskie ceny Apple Watch 11, AirPods Pro 3 i Watch Ultra 3. Jest zaskakująco dobrze
Aktualizacja: 2025-09-09T21:22:16+02:00
21:07
Apple wyręczył Biały Dom i sam zrobił Trump Phone'a
Aktualizacja: 2025-09-09T21:07:40+02:00
20:59
iPhone 17 – mamy polskie ceny. Niby taniej, ale drożej
Aktualizacja: 2025-09-09T20:59:49+02:00
20:18
iPhone 17 Pro (Max) jest cudowny. Nowa wyspa aparatu i te kolory
Aktualizacja: 2025-09-09T20:18:45+02:00
20:05
iPhone Air oficjalnie. Może jest cienki, ale za to jest potworem
Aktualizacja: 2025-09-09T20:05:39+02:00
19:54
iPhone 17 - oto on. Prośby zostały wysłuchane
Aktualizacja: 2025-09-09T19:54:10+02:00
19:44
Apple Watch SE 3 zmienia definicję taniego zegarka. Na lepsze
Aktualizacja: 2025-09-09T19:44:24+02:00
19:43
Apple Watch 11 mnie rozczarował. Nie brałbym nawet za darmo
Aktualizacja: 2025-09-09T19:43:07+02:00
19:41
AirPods 3 Pro z najlepszym ANC na świecie. No, zobaczymy
Aktualizacja: 2025-09-09T19:41:19+02:00
19:36
Apple Watch Ultra 3 to gigant, nie zegarek. Największy w historii
Aktualizacja: 2025-09-09T19:36:37+02:00
18:37
Kuna w polskiej armii. Ten bezzałogowy zabójca zmieni nasze wojsko
Aktualizacja: 2025-09-09T18:37:34+02:00
18:05
Smartfony Samsunga z pomysłową nowością od Google'a. Inni muszą czekać
Aktualizacja: 2025-09-09T18:05:42+02:00
17:42
Garmin w końcu ma nowy, mały komputer rowerowy. Nawet nim zapłacisz
Aktualizacja: 2025-09-09T17:42:37+02:00
16:48
Firefox jak Biedronka. Będziesz trząsł iPhone'em, o ile jest drogi
Aktualizacja: 2025-09-09T16:48:42+02:00
16:28
Polska zamyka granice z Białorusią. Niebawem będzie tam wrogie wojsko
Aktualizacja: 2025-09-09T16:28:00+02:00
16:16
Duma: Szwedzi kupują Polską broń za ogromne pieniądze. Mamy hit
Aktualizacja: 2025-09-09T16:16:46+02:00
16:08
Polski internet będzie gorszy. USA wypisuje się ze wspólnych działań
Aktualizacja: 2025-09-09T16:08:20+02:00
16:04
Ten robot w końcu sprząta w rogach. Zobaczyłem Ecovacs Deebot X11 Omni
Aktualizacja: 2025-09-09T16:04:05+02:00
15:49
Starlink w Polsce pięknie przyspieszył. Nowe wyniki imponują
Aktualizacja: 2025-09-09T15:49:54+02:00
14:06
Ludzie są jak boty - twierdzi twórca ChataGPT. “Jesteśmy jak jeden wielki generator tekstu”
Aktualizacja: 2025-09-09T14:06:56+02:00
13:28
Tu stanie drugi polski atom? Mówią: "nasze miejsce jest lepsze niż dobre"
Aktualizacja: 2025-09-09T13:28:34+02:00
12:05
Niesamowite zdjęcia polskich samolotów rządowych. Ujawniono ich tajną broń
Aktualizacja: 2025-09-09T12:05:46+02:00
11:42
Orlen szykuje sklep bez kas. Wchodzisz, bierzesz co chcesz i wychodzisz
Aktualizacja: 2025-09-09T11:42:02+02:00
11:39
Kupujesz jeden odkurzacz, dostajesz siedem. Musiałem sprawdzić, czy to prawda
Aktualizacja: 2025-09-09T11:39:02+02:00
10:30
Znaleźli drugą Ziemię. Atmosfera uderzająco podobna do naszej
Aktualizacja: 2025-09-09T10:30:55+02:00
9:52
Media Expert jak Allegro. "Nasz sklep internetowy wkrótce zmieni się w platformę zakupową"
Aktualizacja: 2025-09-09T09:52:05+02:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA