Znajomy pokazał mi swojego Facebooka. To pole minowe, na którym oszustwo goni oszustwo

Znajomy pokazał mi swoje aktualności na Facebooku. Jest on typowym użytkownikiem internetu, który zazwyczaj wierzy, w to co widzi. To zupełnie normalna postawa. Nie możemy przecież zakładać, że każdy chce nas oszukać, bo życie stałoby się nieznośne. W mediach społecznościowych to zaufanie do świata powinno być bardzo ograniczone.