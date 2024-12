Oto sposób Facebooka na walkę z oszustami. Wycina tych, którzy przed nimi ostrzegają

W swoim filmie Mateusz Chrobok cytuje Jakuba Mrugalskiego, który zwrócił uwagę na przedziwny paradoks. Zgłaszając fałszywe reklamy możemy narazić się na to, że będą wyświetlane nam… częściej. Zdaniem eksperta tak po prostu działa Facebook, który reaguje na to, co zwraca naszą uwagę. A jeżeli czas poświęcamy na walkę z twórcami szkodliwych reklam prowadzących do złośliwych stron, to Facebook dochodzi do wniosku, że najwyraźniej jesteśmy dobrym odbiorcą reklam. Nieważne co tak naprawdę robimy, liczy się to, że machamy kursorem wokół treści i ewidentnie zatrzymaliśmy na niej wzrok. Siłą rzeczy później wyświetlane są kolejne sponsorowane wpisy, również te niebezpieczne.