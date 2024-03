Podrobiony szef InPostu zachęca do inwestycji. Po chwili zaczyna mówić w obcym języku

Jak wyszło? Do doskonałości w tym przypadku jeszcze daleka droga. Obraz jest nieco rozmazany, momentami głos (nawet podobny) rozjeżdża się z obrazem. Bardziej przypomina to efekt znany ze starszych gier komputerowych – niby usta się poruszają, ale nie układają się tak, jak w rzeczywistości. Tyle że ja oglądam to na dużym monitorze. Być może ktoś odpalający filmik na telefonie, z dalszej odległości, nie zwróciłby na to uwagi. I uwierzył, że Rafał Brzoska faktycznie ma ofertę, dzięki której będzie można rzucić pracę, a zysk będzie szybko i przyjemnie rósł.