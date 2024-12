Meta nie przestaje z nas drwić. Jak nie chcemy oszustów, to mamy sobie ich zablokować

Usunięto nawet cały profil Sekuraka, który również napisał o tekście CERT Polska. Niedawno swoją podobną historią podzielił się Piotr Konieczny, założyciel Niebezpiecznika, któremu również oflagowano posty. Dlaczego? Nie wiadomo. Ale dzięki temu dowiedzieliśmy się, że jeśli zechcemy odwołać się do decyzji giganta, to można tylko albo skasować wpis, albo… skierować sprawę do sądu. Tyle że to nie takie proste, bo w Polsce nie ma żadnej instytucji, która by w tym pomogła. To wprawdzie wina niewdrożenia w Polsce specjalnej ustawy, ale po raz kolejny jak na dłoni zobaczyliśmy, że przeciętny użytkownik w starciu z Facebookiem niewiele może.