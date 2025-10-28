7500 mAh w smartfonie. OPPO Find X9 idzie po iPhone'a i Xiaomi

Ładowanie...

OPPO zaprezentował nową serię Find X9, składającą się z modelu Find X9 i Find X9 Pro. Oba urządzenia będą dostępne od 28 października 2025 na rynku globalnym, w tym w Polsce.

Jak podkreśla OPPO, X9 stanowi milowy krok naprzód w dziedzinie fotografii mobilnej, wprowadzając przełomowe rozwiązania w zakresie fotografii, wydajności i czasu pracy baterii, wyznaczając nowy światowy standard doskonałości w świecie smartfonów. Serio, jest aż tak dobrze? Sam oceń.

Design i wykonanie

Źródło: OPPO

Design obu modeli opiera się na geometrycznych krawędziach z lekko zaokrągloną, płaską aluminiową ramką, która pewnie leży w dłoni. Moduł aparatów, przeprojektowany względem poprzednika i umieszczony w lewym górnym rogu, nie przeszkadza w naturalnym ułożeniu dłoni podczas fotografowania.

Find X9 ma grubość 7,99 mm i wagę 203 g, natomiast Find X9 Pro mierzy 8,25 mm i waży 224 g. Obudowa wykonana jest z matowego aluminium klasy lotniczej oraz szkła Gorilla Glass (Victus 2 w modelu Pro, 7i w standardowym), dostępna jest w kilku wariantach kolorystycznych:

Find X9 w Polsce oferowany będzie w kolorze czarnym i tytanowym, a Find X9 Pro w kolorze białym (Silk White) i brązowym. Matowe wykończenie zarówno ramki, jak i szklanego tyłu jest odporne na odciski palców.

Źródło: OPPO

Wyświetlacze

Wyświetlacze w obu modelach otrzymały panele AMOLED - Find X9 wyposażony jest w 6,59-calowy ekran LTPS AMOLED o rozdzielczości 2760 x 1256 px, zaś Pro w 6,78-calowy panel LTPO AMOLED o rozdzielczości 1272 x 2772 px (ok. 450 ppi). Obydwa osiągają jasność 1800 nitów na całym ekranie (HBM) i aż 3600 nitów jasności szczytowej w trybie outdoor.

Źródło: OPPO

Panele obsługują 10-bitową głębię kolorów (miliard barw) oraz odświeżają się adaptacyjnie z częstotliwością do 120 Hz (LTPO w Pro pozwala na płynne dostosowanie od 1 Hz do 120 Hz). Wyświetlacze mogą się przyciemniać do zaledwie 1 nita, co w połączeniu z wysokoczęstotliwościowym ściemnianiem PWM (3840 Hz) minimalizuje migotanie i wspiera komfort oczu, szczególnie podczas nocnego użytkowania.

Producent określa tę funkcjonalność jako komfort nocny, ograniczając wpływ niebieskiego światła na proces zasypiania. Ultracienkie, symetryczne ramki ekranowe zmniejszono do 1,15 mm. Ekrany wspierają standardy HDR: Dolby Vision, HDR10+ oraz HDR Vivid, a także nowy format Ultra HDR dla zdjęć.

Bateria i Ładowanie

Bateria stanowi jeden z głównych punktów tej serii: Find X9 wyposażony jest w ogniwo o pojemności 7025 mAh, natomiast Find X9 Pro w imponujące 7500 mAh – największe w historii flagowców OPPO. Jest to możliwe dzięki zastosowaniu trzeciej generacji baterii krzemowo-węglowej (Si/C Li-Ion) z 15 proc. zawartością krzemu, która oferuje większą gęstość energii (874 Wh/L w Pro).

Źródło: OPPO

Obie wersje wspierają szybkie ładowanie przewodowe SUPERVOOC 80W, bezprzewodowe ładowanie AIRVOOC 50W oraz 10W bezprzewodowe ładowanie zwrotne. Producent podaje, że dzięki zastosowaniu niestandardowego, sferycznego materiału węglowego, akumulator zachowuje ponad 80 proc. swojej pierwotnej pojemności nawet po pięciu latach typowego użytkowania (1300 cyklach ładowania).

W przypadku Find X9 Pro, 5 minut ładowania przewodowego wystarcza na osiągnięcie 11 proc., a 10 minut na 19 proc. baterii; pełne naładowanie zajmuje około 76 minut. Bateria pozwala na ponad 60 godzin rozmów, ok. 30 godzin słuchania Spotify, prawie 6 godzin nagrywania wideo lub ponad 24 godziny oglądania filmów. Co ważne, baterie są przystosowane do pracy w niskich temperaturach, nawet do -20°C.

Wydajność

Serce obu urządzeń to najnowszy, flagowy procesor MediaTek Dimensity 9500, wykonany w zaawansowanym procesie technologicznym TSMC 3 nm trzeciej generacji. Jego ośmiordzeniowa architektura typu All-Big-Core (1 x 4,21 GHz C1-Ultra + 3 x 3,5 GHz C1-Premium + 4 x 2,7 GHz C1-Pro) zapewnia o 32 proc. wyższą wydajność jednordzeniową przy jednoczesnym spadku szczytowego zużycia energii o 55 proc. w porównaniu do poprzednika.

Układ graficzny Arm Mali G1-Ultra MC12 ma oferować o 33 proc. wyższą wydajność i o 42 proc. lepszą efektywność energetyczną od poprzednika. Procesor wspierany jest przez nowy układ NPU 990, który podwaja moc obliczeniową AI przy 56 proc. większej oszczędności energii, umożliwiając obsługę generatywnej AI bezpośrednio na urządzeniu. Find X9 wyposażony jest w 12 GB RAM LPDDR5X, natomiast Pro w 16 GB.

Pamięć wewnętrzna w obu przypadkach to szybkie 512 GB UFS 4.1. Zaawansowany system chłodzenia z komorami parowymi pozwala utrzymać stabilną wydajność i niską temperaturę nawet podczas intensywnej rozgrywki. Dodatkowo, autorski Trinity Engine od OPPO, opracowany we współpracy z MediaTek, optymalizuje zarządzanie zasobami na poziomie chipu (Chip-Level Dynamic Frame Sync, Unified Computing Power Model, Sensor Offload), co przekłada się na długotrwałą wysoką wydajność i lepszą efektywność energetyczną (np. o 16,1 proc. niższe zużycie energii przy nagrywaniu 4K 60fps HDR).

Oppo Find X9: aparaty na medal

Seria Find X9 kontynuuje tradycję fotografii mobilnej, wprowadzając nową generację systemu Hasselblad Master Camera, zarządzanego przez autorski silnik przetwarzania obrazu LUMO Image Engine.

Źródło: OPPO

Oppo Find X9

System aparatów w Find X9 składa się z czterech modułów opracowanych we współpracy z Hasselblad:

Aparat główny: 50 MP, sensor Sony LYT-808 (1/1.4"), przysłona f/1.6, OIS. Wychwytuje o 57 proc. więcej światła niż poprzednik.

Teleobiektyw peryskopowy: 50 MP, sensor Sony LYT-600 (1/1.95"), 3x zoom optyczny, przysłona f/1.56, OIS, PDAF.

Ultraszerokokątny: 50 MP, sensor Samsung JN5 (1/2.75"), f/2.2, kąt widzenia 120°, autofokus.

Sensor True Color: dedykowana jednostka spektralna do precyzyjnego pomiaru światła i dokładnego odwzorowania kolorów.

Przedni aparat: 32 MP, sensor Samsung JN5 (1/2.75"), f/2.0, EIS, kąt widzenia 90°.

Oppo Find X9 Pro

Find X9 Pro oferuje jeszcze bardziej zaawansowany zestaw aparatów:

Aparat główny Ultra XDR: 50 MP, specjalnie dostosowany sensor Sony LYT-828 (1/1.28"), przysłona f/1.5, OIS. Wykorzystuje technologię Real-Time Triple Exposure, rejestrując jednocześnie trzy ekspozycje dla zachowania detali w cieniach i światłach.

Teleobiektyw Hasselblad: moduł 200 MP, sensor Samsung ISOCELL HP5 (1/1.56"), przysłona f/2.1, 3x zoom optyczny (ogniskowa 70 mm), OIS z Active Optical Alignment (zwiększa rozdzielczość o 15 proc.). Wspiera bezstratny zoom do 13,2x (wykorzystując in-sensor zoom i kadrowanie matrycy) oraz Super Zoom do 120x. Minimalna odległość ostrzenia to 10 cm, umożliwiając tele-makro. Wykorzystuje technologię Tetrapixel do łączenia pikseli (1.0µm @ 50MP, 2.0µm @ 12.5MP) dla lepszej jakości w słabym świetle.

Ultraszerokokątny: 50 MP, sensor Samsung JN5 (1/2.75"), f/2.0, kąt widzenia 120°, autofokus (umożliwia zdjęcia makro z odległości 3 cm).

Sensor True Color: jak w modelu Find X9.

Przedni aparat: 50 MP, sensor Samsung JN5 (1/2.75"), f/2.0, EIS, kąt widzenia 90°, autofokus.

Fotki? Mamy je w tym tekście:

Możliwości Wideo

Oba modele obsługują nagrywanie wideo w rozdzielczości 4K przy 120 fps w formacie Dolby Vision HDR (w Pro funkcja dostępna także na teleobiektywie). Find X9 Pro wspiera dodatkowo profesjonalny profil OPPO Log z certyfikacją ACES do postprodukcji i korekcji kolorów. System czterech mikrofonów ze sztuczną inteligencją rozpoznającą mowę wspiera funkcję AI Sound Focus, która izoluje głos mówcy od hałasu otoczenia podczas nagrywania, co jest szczególnie przydatne na koncertach (tryb Stage Mode optymalizuje obraz i dźwięk).

Innowacje w Oprogramowaniu i Akcesoriach

Silnik LUMO Image Engine wykorzystuje technologię Parallel Computing, co obniża zużycie zasobów (CPU o 50 proc., RAM o 60 proc., energia o 50 proc.) i pozwala domyślnie zapisywać zdjęcia w pełnej rozdzielczości 50 MP w dobrych warunkach oświetleniowych. Seria wprowadza funkcję 4K Motion Photos, podnosząc jakość ruchomych zdjęć. Dla Find X9 Pro poza Europą jest opcjonalny Hasselblad Professional Imaging Kit, zawierający magnetyczny telekonwerter 3,28x (zmienia ogniskową teleobiektywu na ekwiwalent 230 mm), grip z dodatkową baterią 3000 mAh, lampę pierścieniową 2200 lux i inne akcesoria.

Oprogramowanie i Funkcje AI

System operacyjny to ColorOS 16 oparty na najnowszym Androidzie 16. Nakładka systemowa została zoptymalizowana pod kątem płynności. OPPO wprowadza funkcję AI Mind Space – hub do zapisywania i organizowania treści (tekstów, obrazów, linków) jednym gestem lub przyciskiem, wspierany głęboką integracją z Google Gemini. Pozwala to AI na analizę zgromadzonych materiałów i wykonywanie zadań, np. tworzenie planu podróży.

Gemini integruje się także z innymi aplikacjami, oferując edycję zdjęć (model Nano Banana) i wsparcie w czasie rzeczywistym (Gemini Live). Funkcja AI Portrait Glow poprawia jakość portretów w słabym świetle, a AI Recorder tworzy automatyczne streszczenia i tytuły nagrań głosowych. OPPO wykorzystuje OPPO AI Private Computing Cloud z Google Cloud Confidential Computing dla zapewnienia bezpieczeństwa danych AI.

System operacyjny wspierany będzie przez 5 lat dużych aktualizacji Androida i 6 lat aktualizacji bezpieczeństwa. Nowością jest też Apple Connect – platforma O+ Connect obsługuje teraz systemy Mac i Windows, a dodatkowo umożliwia odbieranie połączeń z telefonu OPPO na iPhonie i synchronizację z Apple Watch (!).

Odporność z gwarancją

Oba urządzenia posiadają najwyższą w klasie certyfikację IP66, IP68 i IP69, zapewniającą ochronę przed pyłem, zanurzeniem w wodzie (do 1,5 metra na maksymalnie 30 minut wg IP68) oraz strumieniami wody pod wysokim ciśnieniem i w wysokiej temperaturze (IP69). Producent oferuje rozszerzoną, 3-letnią gwarancję (2 lata standardowej + 1 rok dodatkowego wsparcia producenta) dla wszystkich nabywców.

OPPO Find X9 Pro - ceny w Polsce

Oficjalne ceny najnowszych flagowców OPPO w Polsce prezentują się następująco:

Find X9 (12 GB / 512 GB): sugerowana cena detaliczna wynosi 4 599 zł. W ramach promocji premierowej, trwającej od 28 października do 11 listopada 2025 roku (lub do wyczerpania zapasów), smartfon dostępny jest w specjalnej cenie 3 999 zł.

Find X9 Pro (16 GB / 512 GB): sugerowana cena detaliczna wynosi 5 499 zł.

Urządzenia będą dostępne u operatorów sieci komórkowych, autoryzowanych resellerów i w oficjalnych sklepach OPPO.

Pełna specyfikacja techniczna

Oppo Find X9 - specyfikacja

Wyświetlacz: 6,59” AMOLED LTPS, 2760 x 1256 px, 1-120 Hz, 1800 nit HBM, 3600 nit w peaku, 1 nit min, 3840 Hz PWM, 10-bit, HDR10+, Dolby Vision, HDR Vivid, Ultra HDR, Gorilla Glass 7i.

Procesor: MediaTek Dimensity 9500 (3 nm TSMC Gen3, 1x 4.21 GHz Arm C1-Ultra + 3x 3.5 GHz Arm C1-Premium + 4x 2.7 GHz Arm C1-Pro, GPU Arm Mali G1-Ultra MC12).

RAM: 12 GB LPDDR5X.

Pamięć: 512 GB UFS 4.1.

Bateria: 7025 mAh (Si/C Gen3), szybkie ładowanie SUPERVOOC 80W (przewodowe), AIRVOOC 50W (bezprzewodowe), 10W reverse charging.

Aparaty Tylne (Hasselblad Color Calibration):

Główny: 50 MP, Sony LYT-808 (1/1.4"), f/1.6, OIS.

Teleobiektyw peryskopowy: 50 MP, Sony LYT-600 (1/1.95"), f/1.56 (uwaga: wartość przysłony prawdopodobnie błędna), 3x optyczny zoom, OIS, PDAF.

Ultraszerokokątny: 50 MP, Samsung JN5 (1/2.75"), f/2.2, 120°, AF (makro).

True Colour sensor.

Aparat Przedni: 32 MP, Samsung JN5 (1/2.75"), f/2.0, EIS, kąt 90°.

Łączność: 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, NFC, GPS.

Odporność: IP66, IP68, IP69.

Obudowa: 161.3 x 76.5 x 7.99 mm, 203 g, aluminiowa ramka, szkło Gorilla Glass 7i (przód i tył).

System: ColorOS 16 (Android 16) – 5 lat aktualizacji OS, 6 lat poprawek bezpieczeństwa.

Inne: Ultradźwiękowy czytnik linii papilarnych w ekranie, głośniki stereo, 4 mikrofony, Snap Key.

Oppo Find X9 Pro - Specyfikacja

Wyświetlacz: 6,78” AMOLED LTPO, 1272 x 2772 px (~450 ppi), 1-120 Hz, 1800 nit HBM, 3600 nit w peaku, 1 nit min, 3840 Hz PWM, 10-bit, HDR10+, Dolby Vision, HDR Vivid, Ultra HDR, Gorilla Glass Victus 2.

Procesor: MediaTek Dimensity 9500 (identyczny jak w Find X9).

RAM: 16 GB LPDDR5X.

Pamięć: 512 GB UFS 4.1.

Bateria: 7500 mAh (Si/C Gen3), szybkie ładowanie SUPERVOOC 80W (przewodowe, ~76 min 0-100 proc.), AIRVOOC 50W (bezprzewodowe), 10W reverse charging.

Aparaty Tylne (Hasselblad Color Calibration):

Główny Ultra XDR: 50 MP, Sony LYT-828 (1/1.28"), f/1.5, OIS, Real-Time Triple Exposure.

Teleobiektyw peryskopowy Hasselblad: 200 MP, Samsung ISOCELL HP5 (1/1.56"), f/2.1, 3x optyczny zoom (70mm), OIS (Active Optical Alignment), AF (makro 10 cm), lossless zoom 2-13.2x, Super Zoom 120x, Tetra²pixel.

Ultraszerokokątny: 50 MP, Samsung JN5 (1/2.75"), f/2.0, 120°, AF (makro 3 cm).

True Color sensor (Danxia Color Restoration Gen4, 64 strefy).

Aparat Przedni: 50 MP, Samsung JN5 (1/2.75"), f/2.0, EIS, kąt 90°, AF.

Łączność: 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, NFC, GPS.

Odporność: IP66, IP68, IP69.

Obudowa: 161.3 x 76.5 x 8.25 mm, 224 g, ramka z aluminium lotniczego, Gorilla Glass Victus 2 (przód), Gorilla Glass (tył).

System: ColorOS 16 (Android 16) – 5 lat aktualizacji OS, 6 lat poprawek bezpieczeństwa.

Inne: Ultradźwiękowy czytnik linii papilarnych w ekranie, głośniki stereo, 4 mikrofony, Quick Camera Button (programowalny).

Nowości AI i inne funkcje

LUMO Image Engine z obliczeniami równoległymi.

4K Motion Photos (ekstrakcja klatek 4K z sekwencji wideo).

AI Mind Space (hub treści) z integracją Google Gemini (planowanie, podsumowania).

Inne funkcje AI: AI Eraser, AI Portrait Glow, AI Recorder (streszczenia, tytuły), AI Translation (tekst, głos, obraz, dokumenty, ekran), integracja Gemini Live, integracja Gemini z systemem.

Apple Connect (O+ Connect dla Mac/Windows, ciągłość połączeń/SMS z iPhone).

Rozszerzona 3-letnia gwarancja (2+1).

Kompatybilność z Hasselblad Professional Imaging Kit (tylko Pro).

Oliwier Nytko 28.10.2025 17:04

