Szef OpenAI żąda mocy 20 elektrowni Bełchatów. Szaleństwo

Zdaniem Sama Altmana, aby utrzymać technologiczną przewagę USA nad Chinami, rząd w Waszyngtonie musi zlecić budowę setek nowych elektrowni. Skala potrzeb? Jakby co roku powstawało dwadzieścia elektrowni Bełchatów.

Malwina Kuśmierek
Szef OpenAI chce dużych inwestycji w elektrownie. Rocznie dwudziestu elektrowni Bełchatów
Sam Altman ponownie wychodzi przed szereg, ostrzegając, że przyszłość rozwoju sztucznej inteligencji nie zależy już wyłącznie od mocy obliczeniowej czy dostępu do chipów, ale przede wszystkim - od energii elektrycznej.

Altman do Białego Domu: bez 100 GW rocznie USA stracą przewagę w AI

W 11-stronicowym dokumencie skierowanym do Biura Polityki Naukowej i Technologicznej Białego Domu, OpenAI apeluje o wyznaczenie narodowego celu: budowy co najmniej 100 GW nowej mocy energetycznej rocznie. To ekwiwalent dwudziestu elektrowni Bełchatów, której moc zainstalowana wynosi nieco ponad 5 GW.

W swoim memorandum Altman wskazuje, że elektryczność nie może być traktowana jak zwykła użyteczność. Według niego, to strategiczny zasób decydujący o pozycji Stanów Zjednoczonych na globalnej mapie technologicznej. OpenAI porównuje aktualny moment do drugiej rewolucji przemysłowej i zaznacza, że sukces w rozwoju AI przyniesie wzrost gospodarczy, pobudzi krajowe inwestycje i pozwoli USA "przeskoczyć epokę".

Elektrony są nową ropą naftową i uważamy, że administracja Trumpa powinna współpracować z sektorem prywatnym nad ambitnym projektem krajowym, którego celem jest budowa nowych mocy energetycznych o mocy 100 gigawatów rocznie

Dziś to Chiny budują nowe źródła mocy szybciej. Tylko w 2024 roku dodały do swojej sieci elektroenergetycznej 429 GW - czyli więcej niż jedną trzecią całej amerykańskiej sieci. W tym samym czasie USA uruchomiły zaledwie 51 GW. Altman ostrzega, że ten "deficyt elektronów" to nie tylko luka infrastrukturalna, ale także ryzyko utraty pozycji lidera na polu sztucznej inteligencji. A stawka rośnie - według wewnętrznych szacunków OpenAI, inwestycje w infrastrukturę AI na poziomie pierwszego biliona dolarów mogą przynieść nawet 5 procentowy wzrost PKB w ciągu trzech lat.

Na poparcie swoich tez firma przedstawia konkretne działania. W ramach inicjatywy Stargate powstaje sześć wielkoskalowych kampusów centrów danych - m.in. w Teksasie, Nowym Meksyku i Wisconsin - które mają zużywać łącznie 10 GW mocy i pochłonąć 500 miliardów dolarów inwestycji. Już teraz obiekty te nie tylko podłączane są do sieci, ale budują też własne źródła energii - w tym gazowe i solarne. Celem jest nie tylko neutralność, ale wręcz stanie się dawcą energii w regionach, gdzie działa firma.

Szef OpenAI ostrzega, że bez inwestycji AI stanie się dobrem luksusowym

Choć dokument podpisuje Christopher Lehane, szef spraw globalnych w OpenAI, to wiadomo, że za strategią stoi sam Altman. Poprzez jego treść, wzywa on amerykańskie władze do działania - zarówno w zakresie inwestycji, jak i deregulacji. Utrudnione procedury zatwierdzania projektów energetycznych, zatory w budowie sieci przesyłowych i długie kolejki przyłączeniowe to zdaniem firmy główne bariery, które trzeba jak najszybciej usunąć.

Równolegle OpenAI zwraca uwagę na braki kadrowe. Realizacja planów energetycznych i AI wymaga ogromnej liczby wyspecjalizowanych pracowników - od elektryków, przez monterów transformatorów, aż po operatorów wysokiego napięcia. Firma deklaruje, że w ramach swojej platformy certyfikacji i programów edukacyjnych ruszających od 2026 roku, będzie wspierać kształcenie nowych kadr - zwłaszcza w regionach wiejskich i pomijanych do tej pory w rozwoju przemysłu technologicznego.

W przesłanym dokumencie Altman nie tylko kreśli ambitną wizję, ale też porównuje znaczenie energii w erze AI do roli ropy naftowej w XX wieku.

Odblokowanie elektronów to największa szansa gospodarcza od czasów elektryczności. Jeśli chcemy, by ta technologia służyła wszystkim, musimy ją najpierw zasilić

Mam nadzieję, że plan OpenAI się ziści i dzięki pozyskanej mocy na rozwój technologii, ChatGPT będzie generował Altmanowi figury retoryczne lepsze niż "elektrony to nowa ropa".

Malwina Kuśmierek
28.10.2025 10:35
Tagi: centra danychChinyOpenAIPrąd elektrycznySztuczna inteligencja (AI)USA
