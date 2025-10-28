Szef OpenAI żąda mocy 20 elektrowni Bełchatów. Szaleństwo
Zdaniem Sama Altmana, aby utrzymać technologiczną przewagę USA nad Chinami, rząd w Waszyngtonie musi zlecić budowę setek nowych elektrowni. Skala potrzeb? Jakby co roku powstawało dwadzieścia elektrowni Bełchatów.
Sam Altman ponownie wychodzi przed szereg, ostrzegając, że przyszłość rozwoju sztucznej inteligencji nie zależy już wyłącznie od mocy obliczeniowej czy dostępu do chipów, ale przede wszystkim - od energii elektrycznej.
Altman do Białego Domu: bez 100 GW rocznie USA stracą przewagę w AI
W 11-stronicowym dokumencie skierowanym do Biura Polityki Naukowej i Technologicznej Białego Domu, OpenAI apeluje o wyznaczenie narodowego celu: budowy co najmniej 100 GW nowej mocy energetycznej rocznie. To ekwiwalent dwudziestu elektrowni Bełchatów, której moc zainstalowana wynosi nieco ponad 5 GW.
W swoim memorandum Altman wskazuje, że elektryczność nie może być traktowana jak zwykła użyteczność. Według niego, to strategiczny zasób decydujący o pozycji Stanów Zjednoczonych na globalnej mapie technologicznej. OpenAI porównuje aktualny moment do drugiej rewolucji przemysłowej i zaznacza, że sukces w rozwoju AI przyniesie wzrost gospodarczy, pobudzi krajowe inwestycje i pozwoli USA "przeskoczyć epokę".
Elektrony są nową ropą naftową i uważamy, że administracja Trumpa powinna współpracować z sektorem prywatnym nad ambitnym projektem krajowym, którego celem jest budowa nowych mocy energetycznych o mocy 100 gigawatów rocznie
Dziś to Chiny budują nowe źródła mocy szybciej. Tylko w 2024 roku dodały do swojej sieci elektroenergetycznej 429 GW - czyli więcej niż jedną trzecią całej amerykańskiej sieci. W tym samym czasie USA uruchomiły zaledwie 51 GW. Altman ostrzega, że ten "deficyt elektronów" to nie tylko luka infrastrukturalna, ale także ryzyko utraty pozycji lidera na polu sztucznej inteligencji. A stawka rośnie - według wewnętrznych szacunków OpenAI, inwestycje w infrastrukturę AI na poziomie pierwszego biliona dolarów mogą przynieść nawet 5 procentowy wzrost PKB w ciągu trzech lat.
Na poparcie swoich tez firma przedstawia konkretne działania. W ramach inicjatywy Stargate powstaje sześć wielkoskalowych kampusów centrów danych - m.in. w Teksasie, Nowym Meksyku i Wisconsin - które mają zużywać łącznie 10 GW mocy i pochłonąć 500 miliardów dolarów inwestycji. Już teraz obiekty te nie tylko podłączane są do sieci, ale budują też własne źródła energii - w tym gazowe i solarne. Celem jest nie tylko neutralność, ale wręcz stanie się dawcą energii w regionach, gdzie działa firma.
Szef OpenAI ostrzega, że bez inwestycji AI stanie się dobrem luksusowym
Choć dokument podpisuje Christopher Lehane, szef spraw globalnych w OpenAI, to wiadomo, że za strategią stoi sam Altman. Poprzez jego treść, wzywa on amerykańskie władze do działania - zarówno w zakresie inwestycji, jak i deregulacji. Utrudnione procedury zatwierdzania projektów energetycznych, zatory w budowie sieci przesyłowych i długie kolejki przyłączeniowe to zdaniem firmy główne bariery, które trzeba jak najszybciej usunąć.
Równolegle OpenAI zwraca uwagę na braki kadrowe. Realizacja planów energetycznych i AI wymaga ogromnej liczby wyspecjalizowanych pracowników - od elektryków, przez monterów transformatorów, aż po operatorów wysokiego napięcia. Firma deklaruje, że w ramach swojej platformy certyfikacji i programów edukacyjnych ruszających od 2026 roku, będzie wspierać kształcenie nowych kadr - zwłaszcza w regionach wiejskich i pomijanych do tej pory w rozwoju przemysłu technologicznego.
W przesłanym dokumencie Altman nie tylko kreśli ambitną wizję, ale też porównuje znaczenie energii w erze AI do roli ropy naftowej w XX wieku.
Odblokowanie elektronów to największa szansa gospodarcza od czasów elektryczności. Jeśli chcemy, by ta technologia służyła wszystkim, musimy ją najpierw zasilić
Mam nadzieję, że plan OpenAI się ziści i dzięki pozyskanej mocy na rozwój technologii, ChatGPT będzie generował Altmanowi figury retoryczne lepsze niż "elektrony to nowa ropa".
