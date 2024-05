Idziesz do sklepu? Oto najlepsze aplikacje do tworzenia list zakupów

OurGroceries to mało znana, lecz popularna poza granicami Polski, aplikacja do tworzenia list zakupów. OurGroceries wyróżnia się niezwykle prostym interfejsem, dzięki któremu użytkownicy zarówno aplikacji na system Android, jak i iOS, czy wersji przeglądarkowej (na komputery), mogą z łatwością tworzyć listy zakupów i dzielić się nimi. Aplikacja pozwala na dodanie do każdego produktu zdjęcia, opisu, sprecyzowania ilości lub wagi produktów, dodatkowo automatycznie przydzielając je do kategorii. Co ważne dla fanów smart home, OurGroceries posiada także integrację z Google Home i Alexą. Jedyną wadą aplikacji jest fakt, że nie posiada ona polskiego interfejsu, oferując jedynie nazwy produktów i kategorii w języku polskim. Jednak jeżeli to nie stoi na przeszkodzie, OurGroceries dla wielu może okazać się najlepszą aplikacją do tworzenia list zakupów - zarówno na Androidzie, jak i na iOS-ie.