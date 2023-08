Too Good to Go to największe w Polsce rozwiązanie dla branży gastronomicznej do sprzedawania żywności w atrakcyjnej cenie, unikając jej zmarnowania. Za pośrednictwem aplikacji lokale gastronomiczne przygotowują oferty na konkretne potrawy lub losowe zestawy żywności, których nie udało się sprzedać i które w przeciwnym przypadku trafią na śmietnik.