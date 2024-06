Czego brakuje na rynku mobilnym? Smartfonów muzycznych

Współczesny smartfon muzyczny nie byłby zbyt daleki od pierwowzorów. Posiadałby znany już dedykowany klawisz przejścia do odtwarzacza muzyki. Jednak w przeciwieństwie do Galaxy Music czy Live with Walkman, byłby po prostu programowalny dla użytkownika, który mógłby go przypisać nie tylko do wbudowanego w system odtwarzacza, ale także do Spotify, YouTube Music, Tidala, czy innej aplikacji streamingowej.