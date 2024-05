Masz ten smartfon? Wkrótce możesz być mile zaskoczony

Co prawda, po wydaniu smartfonów, urządzenia zostały zaktualizowane i niektóre problemy związane z aparatami zniknęły – np. jakość tekstu na zdjęciach z dużym przybliżeniem, natomiast w dalszym ciągu użytkownicy skarżą się na pomniejsze błędy. Oczywiście – nie są to problemy, które sprawiają, że zdjęcia wychodzą zupełnie inaczej, niż byśmy chcieli, natomiast w niektórych sytuacjach mogą sprawiać, że trzeba powtarzać to samo ujęcie.