Rewolucja odwołana. Przypinany smartfon Humane AI okazał się elektrośmieciem

Urządzenie cenione jest za jego wygląd, który jest efektem prac byłych inżynierów Apple'a pracujących obecnie dla Humane. Inteligentna broszka jest mała (jak na swoje możliwości), lecz elegancka. Utrzymuje się na odzieży za pomocą magnesu, który dołączony jest do urządzenia w trzech wariantach: zwykłym, delikatnym dla koszul i cienkich bluzek oraz z dodatkową baterią, ładującą urządzenie. Ponadto sprzęt ładowany jest poprzez etui, które przypomina to dla słuchawek bezprzewodowych. Aczkolwiek konstrukcja nie jest idealna, i każda z recenzji wypomina urządzeniu przegrzewanie się. I to nawet nie ze względu na dyskomfort, a ze względu na powiadomienie mówiące "Twój AI Pin musi się ochłodzić", które kilka razy otrzymali dziennikarze The Verge i The Washington Post.