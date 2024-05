Spytaliśmy czytelników, jak często wymieniają telefon. Jest mocny trend, ale i zaskoczenie

Jednak słowo wymiana oznacza, że w grze było także poprzednie urządzenie. Nie będziemy się zagłębiać w kwestię, jaki był to smartfon (albo telefon) i jak skończył (z danych wiemy, że co drugi smartfon kończy w szufladzie). Jednak zaciekawiło nas: co ile średnio, na oko, plus minus, wymieniasz swój telefon? O to zapytaliśmy was na Facebooku i wasze odpowiedzi były co najmniej interesujące.