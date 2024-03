Z jaką baterią, wariacie? Żabka wprowadza nową usługę, zdziwisz się

- Możliwość nadania urządzenia do naprawy za pośrednictwem najbliższej Żabki to przede wszystkim wygoda i oszczędność czasu dla klientów. Chcemy również wyjść naprzeciw potrzebom środowiska. Zależy nam na promowaniu idei naprawy zamiast wymiany na nowy. Bliskość sklepów i możliwość wyboru wariantu naprawy to ukłon w stronę użytkowników, którzy od teraz wygodnie naprawią swój smartfon "tuż za rogiem". Dodatkowo, dla pierwszych 500 klientów przygotowaliśmy nieodpłatny montaż folii ochronnej na ekran, po wykonanej naprawie