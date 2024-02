Naprawy smartfonów będą prostsze i tańsze. Podziękuj Unii Europejskiej

Ale to nie wszystko – Unia Europejska w nowych przepisach zakłada, że producenci nie będą mogli zakazywać niezależnym serwisom korzystania m.in. z używanych zamienników. To tyczy się najbardziej Apple’a, ponieważ producent z Cupertino utrudnia naprawy realizowane w nieautoryzowanym serwisie. Dodatkowo wszystkie części zamienne oferowane przez producentów muszą być łatwo dostępne na ich stronach internetowych oraz ich cena ma być "rozsądna", a same naprawy mają być realizowane w nieprzedłużającym się terminie i za rozsądną cenę (jeśli naprawa nie była bezpłatna przykładowo w ramach gwarancji).