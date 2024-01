Już cała branża jedzie po Apple'u. Gigant podpadł chyba wszystkim

Nowe wymagania Apple względem sklepu App Store i alternatywnych sklepów sprawiają, że gigant technologiczny z Cupertino wcale nie będzie taki stratny. Alternatywne sklepy z aplikacjami muszą mieć bowiem rygorystyczne zasady porównywalne z tymi stosowanymi w sklepie z aplikacjami iOS, ale to tylko wierzchołek góry lodowej. Aby w ogóle móc oferować aplikacje, twórcy takiego sklepu muszą udowodnić, że mogą zapewnić wsparcie finansowe programistom i klientom. Firma odpowiadająca za sklep musi mieć dostęp do kredytu w postaci 1 mln euro, co automatycznie przekreśla mniejsze firmy, które nie mają do dyspozycji dużych środków.