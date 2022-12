Swojego iPhone'a naprawisz samodzielnie. W Polsce rusza usługa Apple Self Service Repair

Uważamy, że dla naszych klientów i dla naszej planety najlepsze są trwałe rozwiązania, dlatego tworzymy nasze produkty tak, by były wytrzymałe i niezwykle rzadko wymagały konserwacji i naprawy. Jeśli jednak naprawa jest konieczna, chcemy, by klienci mogli ją wykonać w bezpieczny i efektywny sposób. Z radością więc uruchamiamy program Self Service Repair w Europie, udostępniając naszym klientom oryginalne części, narzędzia i instrukcje Apple.

- oświadczył Jeff Williams, dyrektor operacyjny Apple